Mis à jour le 17/12/2020 à 19 h 59

Pour pouvoir utiliser WhatsApp Vous devez enregistrer votre téléphone portable pour discuter avec tous vos amis et votre famille à travers le monde, mais maintenant un nouvel outil a été découvert. Il y a une astuce pour créer un numéro virtuel. Comment ça se fait?

Si vous souhaitez obtenir plus de fonctions que WhatsApp vous propose, vous pouvez utiliser la version de WhatsApp Plus qui vous permet non seulement de changer ou de modifier la couleur de l’application de messagerie rapide, mais également d’empêcher vos amis de vous voir en ligne.

REGARDEZ: Connaissez la vraie signification de l’emoji coeur brun sur WhatsApp

Alors que pour activer WhatsApp Plus Il est nécessaire d’avoir un numéro de téléphone portable. Si vous ne voulez pas être banni à l’avenir, utilisez l’astuce pour créer un numéro virtuel.

N’oubliez pas que si vous utilisez votre téléphone pour activer WhatsApp Plus, il peut cesser de fonctionner dans quelques jours car ce n’est pas officiel, comme établi dans les conditions et les termes de WhatsApp.

Vous pouvez donc créer un numéro virtuel pour activer WhatsApp Plus. (Photo: adslzone.net)

COMMENT ACTIVER WHATSAPP AVEC UN NUMÉRO VIRTUEL

La première chose à faire est de télécharger l’application pour Android et iOS appelée Hushed. Ensuite, ouvrez-la sur votre appareil mobile et cliquez sur Démarrer. Là, vous devez vous inscrire en utilisant votre adresse e-mail et un mot de passe. Ensuite, il vous sera demandé l’autorisation d’accéder au microphone. , bien que vous puissiez le refuser. Cliquez ensuite sur Obtenir un nouveau numéro, puis choisissez le pays du numéro virtuel dans la liste. Ensuite, choisissez la zone dans laquelle vous voulez que votre numéro soit créé, qui sera ce qui déterminera le préfixe de la numérotation de notre Ligne virtuelle pour créer votre compte WhatsApp.Enfin, vous pouvez avoir votre numéro virtuel que vous ne pouvez utiliser que pendant une courte période. Si vous souhaitez le conserver, vous devrez payer un supplément.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP