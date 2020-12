Les vacances de Noël et du Nouvel An approchent et beaucoup aiment porter WhatsApp pour envoyer des salutations à quelqu’un ou simplement féliciter. Mais il y a une astuce pour que vos amis ne vous voient plus jamais «en ligne». Tu le savais? Eh bien, aujourd’hui, nous allons vous montrer comment.

Malgré le fait que plusieurs ont tendance à se déconnecter d’Internet ou de leur wifi pour pouvoir envoyer un message sans être WhatsApp, l’application Plus vous offre un détail que l’application principale ne possède pas.

REGARDEZ: Ainsi, vous pouvez à nouveau voir les messages supprimés dans WhatsApp Plus

Comment ça se fait? WhatsApp Plus, une alternative au chat Facebook qui fait plus d’abonnés, vous avez la possibilité de répondre et d’envoyer des messages sans apparaître «en ligne» de manière simple et en appuyant sur un bouton. De cette façon, votre dernière connexion ne changera pas non plus.

Il est à noter que si vous souhaitez avoir WhatsApp Plus Sur votre téléphone portable, comme ce n’est pas officiel, cela pourrait générer une future interdiction sur votre compte si vous souhaitez utiliser l’original. Cela dépendra de chacun des utilisateurs disposant d’un smartphone Android.

COMMENT RÉPONDRE À VOS MESSAGES WHATSAPP SANS APPARAÎTRE «EN LIGNE»

La première chose que vous devez faire est de télécharger WhatsApp Plus sur votre téléphone portable avec root. Après cela, après avoir enregistré votre numéro, allez dans Paramètres. De cette façon, vos amis ne vous verront plus jamais en ligne sur WhatsApp. (Photo: Malavida) Là, vous devez cliquer sur “Paramètres plus”. Ensuite, allez dans “Confidentialité et sécurité”. Enfin, désactivez l’option “Figer la dernière vue”.

Il convient de noter que vous devez redémarrer l’application WhatsApp Plus pour que les modifications prennent effet. À partir de ce moment, lorsque vous parlez à un contact ou s’il regarde notre chat, il ne pourra plus voir si nous sommes en ligne ou non.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pourrez trouver tous les messages suivis en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur “Messages suivis”. Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur ” Messages en vedette ».

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP