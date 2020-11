Êtes-vous à utiliser WhatsApp pour toujours discuter avec vos amis et votre famille? Vous devez alors lire ceci. L’application populaire permet à plusieurs utilisateurs de communiquer avec qui ils veulent en temps réel et n’importe où sur la planète. Cependant, certaines personnes ont téléchargé une version qui leur offre beaucoup plus.

On parle de WhatsApp Plus V9.00, une autre application de l’original WhatsApp qu’il apporte une série de nouveautés qui, pour la plupart, sont pleinement exploitées par ceux qui l’ont téléchargé.

REGARDEZ: WhatsApp Web et l’astuce pour résoudre le message “votre téléphone n’est pas connecté”

Bien que vous puissiez également discuter, envoyer des photos, des vidéos, des GIF ou des autocollants animés, vous avez également la possibilité de changer la couleur de l’ensemble de la plate-forme WhatsApp, ainsi que de recevoir des messages qui s’autodétruisent.

Certaines choses que vous pouvez trouver dans Whatsapp Plus V9.00 ils sont:

Ajout d ‘«Activer les discussions» et de «Groupes séparés» sans histoires IGO Correction du balancement du compteur «Non lu» dans l’onglet Groupe Icône de diffusion fixe n’apparaissant pas dans les messages de diffusion Le microphone masqué bleu fixe ne fonctionne pas Statut «Vue fixe» / “Couleur non visible” ne fonctionne pas sur la page d’état Correction de “masquer l’état d’affichage” dans la confidentialité personnalisée Correction d’un bug lors de la configuration du fond d’écran dans le chat / groupe Correction du titre de l’onglet de l’interface utilisateur affiché lors du changement de page Un titre de Correction de l’interface utilisateur montrant deux fois parfois la ligne Skid désactivée par défaut. Si vous téléchargez WhatsApp Plus v9.00, vous verrez ce message de mise à jour. (Photo: MAG)

Cependant, il convient de noter que si vous avez l’application sur votre téléphone portable, vous pouvez avoir de nombreux problèmes futurs. Parce que?

WhatsApp informe, via son site Web, que si vous avez une application autre que celle d’origine, votre numéro peut être interdit et vous ne pourrez plus jamais accéder à l’application officielle. De même, cela indique que vos conversations dans WhatsApp Plus V9.00 ne seront pas Ils sont cryptés, ce qui signifie que n’importe qui ou des tiers peuvent lire vos discussions sans que vous le sachiez. L’application modifiée accédera à l’ensemble de votre liste de contacts, vous devez donc faire très attention car vos amis peuvent être affectés par ce que vous écrivez ou vous écrivez dans WhatsApp Plus V9.00.

Comment répondre à vos messages WhatsApp sans être “ en ligne ”

Quelqu’un vous a-t-il écrit sur WhatsApp et vous ne voulez pas que les autres sachent que vous êtes «en ligne»? Apprenez l’astuce simple pour répondre à un message sans avoir à ouvrir l’application et, mieux encore, sans que vos amis sachent que vous êtes en ligne.

Comment ça se fait? Pour cela, il n’est pas nécessaire de devoir déconnecter votre wifi, vos données ou simplement télécharger une application tierce qui, à son tour, peut affecter la confidentialité de vos conversations WhatsApp.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent les différentes fonctions de l’application de messagerie rapide, telles que l’envoi de GIF, de photos, de vidéos, d’autocollants animés, de documents, entre autres, mais peu connaissent certains détails cachés dans l’application.

Ici, nous allons vous apprendre Comment est-il possible d’envoyer et d’envoyer un message sans avoir à apparaître “en ligne”. Il vous suffit de suivre ces étapes:

La première chose à faire est d’attendre que quelqu’un vous envoie un message, puis lorsque vous avez reçu un SMS ou une alerte dans WhatsAppAllez simplement dans la barre de notification. À cette étape, faites glisser la barre et vous remarquerez que le dernier message reçu est affiché. Plus tard, vous devrez cliquer sur ce message et une flèche très particulière apparaîtra. Cliquez sur cette flèche et deux options s’ouvriront: répondre ou marquer comme vu, dans ce cas, appuyez sur “Répondre” et rédigez le message que vous souhaitez. Enfin cliquez sur “Envoyer”.

CE SONT LES NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, WhatsApp a intégré une nouvelle liste d’émojis à sa plateforme de conversation. Il a récemment ajouté les icônes du maté, de la paella, de la chauve-souris, du mototaxi, de la dent, du clown, de l’autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application à la fin de 2020 ont été rendues publiques.

Bien que WhatsApp ait ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que son sous-comité Emoji “ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs” à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter des sentiments et faciliter l’expression d’idées, en particulier dans WhatsApp, les emojis que beaucoup réclamaient arriveront enfin. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP