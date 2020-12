Mis à jour le 28/12/2020 12h42

Voulez-vous que tout soit prêt pour la nouvelle année? Une des choses que vous pouvez planifier à l’avance sont les salutations de vos contacts. WhatsApp. Si vous êtes quelqu’un qui veut toujours bien paraître, vous pouvez demander au système d’envoyer votre texte précisément à 00h00 en 2021. Nous vous expliquerons comment procéder.

Le meilleur de l’astuce WhatsApp Ce que nous allons partager avec vous, c’est que vous ne devez pas programmer les messages pour chaque contact: vous pouvez le faire par lots et ainsi ne pas perdre plus de temps. De plus, vous évitez le mauvais moment d’oublier un ami si vous envoyez le chat au milieu des célébrations.

En passant, vous n’aurez pas besoin de télécharger une application tierce: WhatsApp Il a cette fonction afin que vous évitiez le risque de télécharger quelque chose de dangereux sur votre téléphone.

Allez dans le menu principal qui apparaît dans le coin supérieur droit et sélectionnez Nouvelle diffusion, puis sélectionnez tous vos contacts ou choisissez un par un dans le moteur de recherche. Une coche apparaîtra sur le côté droit des contacts sélectionnés. Trois sélectionnez les contacts que vous voulez, une conversation s’ouvrira dans laquelle tous les contacts choisis seront. Écrivez le message que vous souhaitez envoyer, en pensant que ce sera le même pour tout le monde.

Les messages que vous envoyez atteindront chaque fenêtre de discussion que vous avez avec l’utilisateur de WhatsApp. Le risque qu’ils découvrent qu’il s’agit d’un message de masse est donc faible.

WHATSAPP | Mauvais messages

Une façon d’éviter d’envoyer des messages dans la mauvaise fenêtre de discussion de WhatsApp utilise les fonds d’écran pour certaines personnes et certains groupes. Heureusement, la mise à jour la plus récente de l’application vous permet de définir des arrière-plans personnalisés pour des contacts et des groupes individuels.

Vous pouvez créer votre propre fond d’écran personnalisé avec n’importe quel éditeur de photos tiers comme Snapseed, le créateur de collages PhotoGrid ou le concepteur d’affiche sur toile. Vous devrez suivre ces étapes pour créer votre fond d’écran pour WhatsApp.

Lancez l’application photo pour créer le fond d’écran. Choisissez une toile verticale (9:16). Choisissez un design simple comme une photo et faites tous les détails que vous voulez. Vous pouvez également choisir une photo personnelle, enregistrer le design sur votre téléphone et le définir comme fond d’écran dans WhatsApp via le menu Paramètres.

