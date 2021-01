Mis à jour le 19/01/2021 19:36

Depuis 2014, WhatsApp Il a joui d’une grande popularité, devenant même la meilleure application de chat. Grâce à lui, nous pouvons passer des appels vidéo et des appels à l’étranger gratuitement, communiquer avec nos plus proches ou coordonner un type d’événement ou de réunion de travail. Prends note.

Cependant, avec l’arrivée de leur nouvelles politiques 2021, plusieurs personnes ont décidé de supprimer l’application et d’installer Télégramme.

Dans le cadre de la politique la plus controversée des nouvelles politiques 2021 de WhatsApp est le fait que l’application pourrait partager des informations personnelles, telles que vos données, votre numéro de téléphone portable ou votre nom, avec Facebook et ses entreprises.

De cette manière, pour que cela ne se concrétise pas, diverses personnes ont décidé non seulement de modifier l’application de messagerie, mais également de supprimer WhatsApp. Sera-ce justifié? La toile hypertexte collecté des informations à ce sujet.

Savez-vous ce qui arrive à votre compte WhatsApp une fois que vous l’avez supprimé? (Photo: Peru.com)

POURQUOI VOUS DEVRIEZ SUPPRIMER WHATSAPP: QUELQUES RAISONS

Nouvelles politiques 2021: c’est la principale raison pour laquelle vous pouvez supprimer WhatsApp. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, vous pouvez utiliser d’autres applications de messagerie telles que Telegram ou Signal et éviter d’utiliser celle de Facebook afin que vos informations ne soient jamais utilisées par des personnes.Plus d’astuces: D’autres applications telles que Telegram ont plus d’astuces. comme la possibilité de changer la couleur de l’application, chose que WhatsApp ne vous permet pas pour le moment. Vous pourrez exporter vos contacts: Comme nous le savons, nos contacts sont synchronisés avec WhatsApp car il demande votre autorisation pour y accéder. Par conséquent, tout type d’application que vous utilisez, tel que Telegram, demandera également l’autorisation d’ajouter des amis et de parler avec eux. Votre mémoire ne se remplira pas: WhatsApp a tendance à utiliser le stockage de votre téléphone portable sans télécharger de photos, de vidéos, d’audios. Beaucoup d’entre eux sont cachés. Dans le cas de Telegram, vous pouvez télécharger les fichiers de votre choix depuis votre cloud. Vous n’aurez pas à faire de sauvegarde: par exemple, contrairement à WhatsApp, Telegram enregistre tout dans son cloud et, à partir de l’endroit où vous entrez, vous aurez toutes vos conversations vers le main.