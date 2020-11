Mis à jour le 11/09/2020 à 23h30

WhatsApp C’est l’une des applications qui connaît le succès et qui continue d’être l’une des plus téléchargées; cependant, les gens ont constamment tendance non seulement à bloquer un contact pour diverses raisons, mais aussi à utiliser l’option de rapport.

Bien que la plupart ne sachent pas ce qui se passe avec ledit contact lorsque vous le signalez WhatsApp, aujourd’hui fournit enfin plus de détails sur ce qui se passe avec toute votre conversation. Le connaissais-tu? Voici ce que vous devriez lire.

Selon WABeta Info WhatsApp Il vous informera qu’il lira vos messages chaque fois que vous vous rapporterez à quelqu’un en utilisant l’outil trouvé dans les paramètres de la plate-forme du smartphone. Cependant, cela se produit depuis longtemps.

Chaque fois que vous cliquez sur “Signaler” ou “Bloquer et signaler”, vous enverriez un rapport à la société Facebook pour qu’elle examine ce qui s’est passé dans ladite conversation et si elle mérite ou non une sanction envers la personne qui vous a manqué de respect.

Pour signaler un contact, il vous suffit de procéder comme suit:

Entrez WhatsApp, puis accédez à n’importe quelle conversation. Après cela, lorsque vous êtes dans le chat, appuyez sur les trois points en haut. Cliquez sur “Plus” et l’option “Signaler” apparaîtra. Maintenant, cela apparaîtra sur WhatsApp lorsque vous signalez à quelqu’un. (Photo: WhatsApp) À ce moment-là, un message apparaîtra indiquant “Les messages les plus récents de cet utilisateur seront transférés vers WhatsApp.” Ensuite, vous pouvez sélectionner ou non si vous souhaitez bloquer et supprimer toute la conversation avec ledit utilisateur. Au cas où WhatsApp trouverait un défaut , pénalisera l’utilisateur temporairement ou définitivement.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages favoris en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur «Messages favoris». Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

