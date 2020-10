Avez-vous envoyé des milliers de messages à une personne qui vous a bloqué sur WhatsApp? Savez-vous vraiment ce qu’il advient de tous vos écrits? Eh bien, il est enfin découvert. Vous savez maintenant vraiment ce qu’il advient de toutes les conversations que vous avez envoyées à cet utilisateur alors que vous ne pouviez pas parler. Le connaissais-tu?

Chaque fois qu’une personne vous enferme WhatsApp Vous ne pourrez plus afficher votre dernière connexion, votre photo de profil ou votre statut, encore moins passer des appels ou des appels vidéo, mais quelque chose arrive aux messages texte.

Lorsqu’un utilisateur décide de vous retirer de l’application, toutes les conversations que vous avez envoyées sont conservées à la fois sur votre téléphone portable et sur celui de l’autre personne; Cependant, si vous décidez d’envoyer des messages à ce contact pendant que vous êtes bloqué et qu’il vous débloque, cela se produit.

La première chose que vous verrez à nouveau est que ladite personne apparaîtra à nouveau “ en ligne ”, vous verrez également la photo de profil et son heure de connexion.

Cependant, les messages texte que vous avez envoyés lorsque vous avez été bloqué ne seront pas envoyés, mais ce n’est pas la seule chose, et ils ne peuvent pas non plus être complètement supprimés, car ils resteront enregistrés dans la copie de sauvegarde de WhatsApp.

Il convient de noter qu’il n’existe aucune méthode pour savoir si un autre utilisateur a restreint la communication avec vous. Cependant, il existe un certain nombre de signes:

Vérifiez la photo de profil: c’est la première chose que vous devriez voir. Si vous ne voyez pas la photo de profil ou l’avatar de votre ami, cela peut indiquer qu’il vous a bloqué. Bien qu’il puisse également arriver qu’il l’ait retirée ou préfère simplement que personne ne la voie. Pour ce faire, envoyez-lui simplement un message. De cette façon, vous pouvez savoir qui vous a bloqué sur WhatsApp. (Photo: WhatsApp) Une seule vérification: si lorsque vous envoyez un message, il ne reste que dans une seule vérification et que la seconde n’apparaît jamais, c’est une bonne indication que cela vous a bloqué. Bien que vous devriez essayer de ne pas tirer de conclusions aussi rapidement car, en raison du manque de signal, vos messages peuvent ne pas arriver.Appel ou appel vidéo: Après avoir vérifié les étapes précédentes, vous devez passer un appel ou un appel vidéo. S’il se met à sonner, cela signifie qu’il vous a toujours comme contact; Sinon, si vous coupez, vous risquez de ne plus le voir Créer un groupe: Une autre étape pour savoir si ce contact vous a bloqué est de créer un groupe. Ajoutez cette personne que vous soupçonnez et, si vous obtenez une erreur indiquant que vous ne pouvez pas l’ajouter à la conversation, elle vous a éliminé.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp Ils ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer à l’aise dans l’application. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par le app.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages favoris en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur «Messages favoris». Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de votre téléphone portable vers un ordinateur. Vous pouvez ainsi envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre équipement entre vos mains.

4. Utilisez des autocollants dans les conversations: Les emojis sont en train de devenir une chose du passé, aujourd’hui les autocollants vous offrent une façon plus amusante de vous exprimer. Vous pouvez les trouver dans le champ où le texte est entré dans une conversation, dans une petite icône carrée avec une page latérale pliée, où vous pouvez également ajouter vos propres autocollants et bitmojis.

5. Lisez les messages sans être en ligne: L’option de masquer les “Confirmations de lecture” n’est pas la meilleure option si vous voulez que l’autre personne ne se rende pas compte que vous avez lu son message. C’est pourquoi lever légèrement le message à l’écran et ouvrir le texte intégral sur l’écran de verrouillage de l’iPhone est votre meilleure option pour passer inaperçu.

6. Gérez qui peut nous ajouter à des groupes: Il n’y a rien de plus inconfortable que d’être ajouté à un groupe plein d’étrangers. C’est pourquoi WhatsApp a développé la possibilité de gérer qui peut nous ajouter à des groupes.

Lorsque vous activez les contacts dont vous souhaitez recevoir des messages, ces personnes doivent nous envoyer un lien d’invitation dans l’application. Seulement si nous l’acceptons, nous pouvons être ajoutés au groupe.

Pour activer un contact, nous devons aller dans Paramètres> Compte> Sécurité> Groupes et choisir entre les options: Tous, Mes contacts ou Mes contacts sauf.

7. Contrôlez vos groupes: Il existe un moyen de modifier les paramètres du groupe afin que nous seuls puissions apporter des modifications à l’image ou au nom du groupe. Pour ce faire, allez dans Paramètres du groupe, puis Modifier les informations du groupe.

Ce sont les 7 astuces que vous ne connaissez probablement pas. WhatsApp nous surprend toujours avec des nouvelles, il est donc probable que dans peu de temps nous mettrons à jour notre liste.

Nouveaux emojis pour WhatsApp 2020

Bien que WhatsApp ait ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que son sous-comité Emoji “ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs” à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qu’ils sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter des sentiments et faciliter l’expression d’idées, en particulier dans WhatsApp, les emojis que beaucoup réclamaient arriveront enfin. Quels sont les nouveaux? Ici nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous retrouverons l’emoji celui du visage heureux avec une larme d’émotion, aussi l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens qui se serrent dans leurs bras, le ninja est également activé.

Vous verrez également des gens en smoking, en robes de mariée, des hommes et des femmes nourrir leurs enfants avec un biberon, un père Noël sans moustache, cœur et poumons.

Par contre, dans la section animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard. , le ver, le rocher, le bois.

