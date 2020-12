Mis à jour le 24/12/2020 13:32

Depuis un certain temps WhatsApp Il a cessé d’être uniquement mobile … ou quelque chose comme ça. WhatsApp Web est un service adapté à ceux qui souhaitent répondre et partager du matériel audiovisuel depuis l’ordinateur. Bien sûr, toujours relier le téléphone au PC via un code QR.

Alors que faire si vous n’avez pas accès à WhatsApp après avoir scanné le code QR avec le téléphone? Gardez à l’esprit que les utilisateurs de WhatsApp n’auront pas accès à la version Desktop en cas de problèmes de connexion Internet, à la fois sur le PC et sur le mobile.

La page de ‘questions fréquentes‘de WhatsApp souligne que vous devez vérifier si la connexion Internet est stable et fiable. Si cette connexion fonctionne normalement, mais que vous ne pouvez toujours pas envoyer ou recevoir de messages, mettez à jour la page si vous utilisez Web WhatsApp ou fermez et redémarrez le programme si vous utilisez WhatsApp Desktop.

Si le problème vient du mobile, vous ne pourrez pas accéder Web WhatsApp. Le moyen le plus rapide de savoir si tout est en ordre est d’envoyer un message WhatsApp et attendez qu’il soit envoyé. Sinon, vous constaterez que le téléphone n’a pas de connexion Internet.

Si vous pouvez envoyer un message depuis WhatsApp depuis votre téléphone, essayez d’utiliser Web WhatsApp o Bureau de nouveau à l’ordinateur. Si vous ne pouvez toujours pas, il y a probablement un problème de connexion sur votre ordinateur.

WHATSAPP VS. DISCORDE

De façon générale, WhatsApp et Discorde Ils disposent des mêmes outils multimédias: photos, audios, vidéos et plus encore. Cependant, l’une des principales attractions de Discord est son chat vocal, qui est conçu pour les jeux en ligne et utilise moins de ressources que WhatsApp.

Discussions de groupe WhatsApp Ils sont utilisés pour une communication fluide et instantanée, c’est-à-dire en contact permanent avec les participants et les conversations sont sporadiques et très générales.

DiscordeAu lieu de cela, il pense plus à la communauté. Les administrateurs peuvent personnaliser leurs serveurs avec la conception de robots pour automatiser les processus et créer des salles afin que les utilisateurs disposent d’un espace en fonction de leurs besoins. Dans WhatsApp, en revanche, tout le monde parle de tout dans le même chat, mais avec Discord, vous pouvez les diviser en plusieurs salles et ainsi accéder aux informations de manière plus ordonnée.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.