Mis à jour le 16/11/2020 à 23:19

Avez-vous acheté un nouveau smartphone? Prenez cette note. Lorsque de nombreuses personnes achètent un téléphone portable, elles ont tendance à télécharger une variété d’applications pour télécharger leurs photos, visionner des vidéos, etc., mais aussi pour communiquer. C’est ainsi qu’ils téléchargent également l’application depuis WhatsApp. Cependant, certaines personnes ont tendance à avoir des problèmes lors de leur inscription.

Si vous mettez votre numéro et qu’il vous a envoyé un message indiquant que votre téléphone portable a été utilisé, il y a certains détails que vous devez prendre en compte et que WhatsApp Il vous l’indique sur son site Internet.

«Chaque compte WhatsApp est lié à un numéro de téléphone. Si votre numéro existe déjà dans WhatsApp, il est possible que l’ancien propriétaire de votre numéro ait utilisé WhatsApp, puisque les opérateurs de téléphonie mobile recyclent les numéros », explique l’application.

Que dois-tu faire? Apprenez à résoudre ce problème tout de suite:

WhatsApp explique que cela se produit lorsque l’ancien compte n’a pas été supprimé et c’est pourquoi il y a d’anciennes informations dans le système. Et si votre numéro de téléphone portable est déjà enregistré dans WhatsApp? Utilisez cette astuce. (Photo: MAG) Cela explique également que le propriétaire de l’ancien compte a accès au compte WhatsApp que vous activez sur votre téléphone avec votre nouveau numéro de téléphone, et que vos conversations et vos données WhatsApp sont en sécurité.

Pour une solution rapide, envoyez un e-mail à soutien @WhatsApp.com. Ensuite, ils vérifieront si ledit compte WhatsApp n’a pas été utilisé dans les 45 jours d’inactivité. Si cela est confirmé, le compte sera supprimé et vous pourrez y accéder normalement pour enregistrer votre numéro.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

