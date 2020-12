Devez-vous porter le cœur blanc de WhatsApp dans vos conversations? C’est ce que vous devez savoir AUJOURD’HUI. L’application a été mise à jour et a apporté de nombreuses émoticônes. Il y en a environ 200 parmi lesquels la piñata, le câlin, le Père Noël sans barbe, entre autres.

Cependant, il y en a un qui attire l’attention de milliers de personnes et est utilisé, sans discrimination, presque tous les jours. Nous parlons de l’emoji du cœur blanc de WhatsApp. Connaissez-vous vraiment sa signification et quand l’utiliser?

Dans l’application de messagerie rapide, il y a des cœurs pour tous les goûts. Vous pouvez trouver celui en marron, noir, jaune, bleu, vert, violet, etc.

Mais celui qui attirera le plus votre attention est la cible. Quand est-il possible de l’utiliser dans WhatsApp? Pour cela, nous recourrons à Emojipedia, le web qui vous donne toutes les significations des emojis, des plus simples aux plus complexes.

Apprenez à connaître tous les émojis de cœur colorés qui ont des significations différentes sur WhatsApp. (Photo: Mag)

QUE SIGNIFIE LE COEUR BLANC DE WHATSAPP?

Avec ce cœur, nous exprimons un type d’amour qui est loin de l’amour romantique et qui a plus à voir avec la camaraderie ou même une vie spirituelle très riche et satisfaisante.

D’un autre côté, cela signifie également WhatsApp paix, tranquillité, face aux problèmes auxquels une personne est confrontée. Tu le savais?

Maintenant, chaque fois que votre ami veut vous envoyer un cœur rouge, vous pouvez lui envoyer le cœur blanc qui équivaut à une amitié sincère, mais sans amour de petit ami.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

