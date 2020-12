WhatsApp, comme d’autres réseaux sociaux, il est devenu une plate-forme où l’on voit non seulement du texte et des autocollants, mais aussi des emojis. À l’heure actuelle, le l’application a ajouté plus de 210 nouvelles icônesParmi eux se trouvent le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard, le ver de terre, le rocher, le bois .

Chacun d’eux a une signification particulière, mais d’autres ont simplement besoin d’une explication. Pour cela, les gens ont tendance à recourir à Emojipedia, le site Web chargé de faire connaître les émoticônes qui seront ajoutées WhatsApp chaque année.

Grâce à lui, vous pouvez connaître exactement la signification de toutes les émoticônes qui se trouvent non seulement dans l’application de messagerie rapide, mais également dans Google, iPhone, Samsung, entre autres.

Comme les cœurs, nous allons maintenant expliquer en quoi chacun des cercles colorés WhatsApp. Le but est de savoir comment les utiliser correctement et de ne pas créer de confusion. Vous inscrivez-vous au test pour voir si votre ami les connaît?

QUE SIGNIFIE LA COULEUR DES CERCLES WHATSAPP?

En général, cet emoji est lié à la terre, à la maison et aux soins. (Photo: Emojipedia)

Cercle marron: Selon Emojipedia, le cercle brun représente la terre, le bois, la pierre, la santé, la fiabilité, l’élégance, la sécurité, la guérison, la maison, les fondations, la stabilité, la chaleur et l’honnêteté.

Cet emoji a tendance à représenter la chance et la lumière. (Photo: Emojipedia)

Cercle jaune: Cet emoji représente la fraîcheur, le bonheur, la positivité, la clarté, l’énergie, l’optimisme, l’illumination, la mémoire, l’intellect, l’honneur, la loyauté et la joie, mais d’un autre côté, il représente la lâcheté et la tromperie.

Il est lié à la matière première, à l’esprit. (Photo: Emojipedia)

Cercle violet: L’émoticône est l’équilibre entre la matière et l’esprit, la terre et le ciel, les sens et la raison.

Si vous l’utilisez sur WhatsApp, vous direz que l’autre personne est créative. (Photo: Emojipedia)

Cercle orange: Il est associé à la créativité, car son utilisation éveille l’esprit et aide au processus d’assimilation de nouvelles idées.

L’emoji cercle vert est lié à la nature et à l’espoir. (Photo: Emojipedia)

Cercle vert: C’est lié à la nature et à la santé. Il représente la croissance, la nature, l’argent, la fertilité et la sécurité.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

