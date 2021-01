Les politiques 2021 de WhatsApp Ils sont venus pour remuer le monde. Après que des millions de téléphones portables aient reçu une déclaration avec les nouvelles règles du jeu pour continuer à envoyer des messages via l’application, plus d’un lui a donné “ accepter ” sans lire complètement et ceux qui l’ont fait ont crié dans le ciel quand ils ont découvert que leurs messages seraient partagés. Données avec Facebook – le propriétaire de l’application – s’ils souhaitent continuer à discuter dans le service. Compte tenu de cela, les noms de Telegram et Signal sont devenus plus puissants, d’autant plus qu’Elon Musk (fondateur de Tesla, SpaceX et l’homme le plus riche du monde) a recommandé de l’utiliser. Nous vous expliquons ici ses avantages et pourquoi c’est une bonne alternative.

Points clés du signal

Ce application la messagerie garantit la sécurité et la confidentialité des conversations avec un cryptage de bout en bout. En ce qui concerne le protocole de cryptage, Signal ainsi que WhatsApp utilise les systèmes Open Whispers qui font que les chats, les appels et les appels vidéo sont cryptés afin que personne ne puisse y accéder. Lorsque vous l’utilisez pour la première fois, vous devez configurer un code PIN qui sera également crypté et qui empêche une autre personne d’accéder à votre compte. autre appareil. Envoyez toutes sortes de fichiers multimédias, des Gifs aux mémos vocaux. Des groupes peuvent également être créés. La version pour Android et iOS dispose également d’une version de bureau, tout comme WhatsApp. Pour utiliser l’application de bureau, elle doit être préalablement installée et configurée sur votre téléphone. (Photo: signal.org) Dans Signal n’apparaissent que le numéro de téléphone avec lequel vous êtes inscrit et le jour de la dernière connexion (l’heure n’apparaît pas, ni la minute comme dans WhatsApp). Vous ajoutez vos contacts avec le numéro de En termes d’autorisations, le portail ‘Xataka’ explique que “vous n’avez qu’à accorder l’autorisation de l’appareil photo pour envoyer des photos ou l’autorisation de stockage pour envoyer des fichiers et des photos enregistrés sur le mobile.” Il a la possibilité de messages qui s’autodétruisent après quelques secondes et code d’accès pour qu’une autre personne qui saisit votre mobile ne puisse pas ouvrir les conversations. Les mêmes détails de support que vous ne pouvez pas non plus prendre de captures d’écran. Lors de la création de votre compte, Signal vous demandera de créer un code PIN, d’enregistrer votre numéro de téléphone et d’accorder certaines autorisations. (Photo: CE)

Que disent les nouvelles politiques WhatsApp?

Informations plus faciles à comprendre: WhatsApp note que ses nouvelles «Conditions d’utilisation et politique de confidentialité» sont plus faciles à comprendre et reflètent des fonctionnalités telles que les appels WhatsApp, WhatsApp Web et WhatsApp Desktop.

Nous avons rejoint Facebook en 2014: À ce stade, WhatsApp souligne qu’il fait partie de la famille Facebook. «Notre politique de confidentialité explique comment nous travaillons ensemble pour vous offrir une meilleure expérience; par exemple, en combattant les messages non sollicités entre les applications, en faisant des suggestions de produits et en vous montrant des offres et des publicités pertinentes sur Facebook. Rien de ce que vous partagez sur WhatsApp ne sera partagé sur Facebook, ou la famille d’applications Facebook, pour que les autres le voient. De la même manière, ce que vous publiez dans ces applications ne sera pas partagé sur WhatsApp pour que les autres le voient », explique-t-il.

Vos messages vous appartiennent et nous ne pouvons pas les lire: Une autre chose qui a inquiété. L’application indique qu’elle a développé des fonctionnalités pour protéger votre confidentialité et votre sécurité, telles que le cryptage de bout en bout. «Nous ne stockons pas vos messages une fois qu’ils sont livrés. Lorsque les messages sont chiffrés de bout en bout; ni nous ni des tiers ne pouvons les lire ».

Aucune bannière publicitaire tierce: Il ne permettra pas la publicité par des tiers sur WhatsApp.

Vos options: Si vous êtes un utilisateur actuel, l’entreprise indique que la possibilité de choisir que les informations de votre compte WhatsApp ne soient pas partagées avec Facebook pour améliorer votre expérience avec la publicité et les produits sur Facebook. Les utilisateurs qui acceptent nos conditions et notre politique de confidentialité mises à jour disposeront de 30 jours supplémentaires pour prendre cette décision en accédant aux paramètres et au compte.

Que se passe-t-il si je n’accepte pas les nouvelles politiques 2021?

Si vous n’acceptez pas les politiques de sécurité avant une date limite, WhatsApp vous demandera de supprimer votre compte afin que vous cessiez d’utiliser son service pour ne pas accepter les conditions. Donc, si vous décidez de changer d’avis, vous pouvez accéder aux paramètres et configurer à nouveau vos conversations.

En revanche, si vous avez accepté les nouvelles politiques 2021, mais que vous souhaitez vous retirer, vous n’avez qu’une seule option pour le faire: supprimer votre compte. C’est peut-être radical, mais c’est la seule méthode. Même si vous ne souhaitez pas utiliser l’application avec Facebook, il existe également une méthode.

Mais pas seulement cela, vous avez également la possibilité de supprimer votre numéro Facebook avant qu’il ne se synchronise avec WhatsApp. Il vous suffit de configurer cette étape depuis le réseau social.