Mis à jour le 13/01/2021 00h04

Bien que son nom ait déjà résonné parmi les utilisateurs de l’application, Elon Musk lui a donné l’impulsion nécessaire pour que des millions de personnes dans le monde la jettent les yeux après les nouvelles politiques de 2021 WhatsApp et le fait que vous partagez certaines données avec Facebook. On parle de Signal, une application de messagerie qui n’a cessé d’ajouter de nouveaux utilisateurs ces derniers jours et qui promet un protocole de cryptage strict qui offre une grande sécurité aux messages.

Pour continuer à utiliser les services de l’application, tous ses utilisateurs ont été invités à accepter la notification qui est arrivée sur leur smartphone avec les “mises à jour (des conditions d’utilisation) pour continuer à utiliser WhatsApp” à partir du 8 février, date qui entrera en vigueur. pour tous ceux qui «résident hors de la région européenne».

La mesure a déclenché toutes sortes de critiques et beaucoup envisagent déjà d’arrêter d’utiliser l’application, ils ont donc commencé à télécharger. Télégramme ou Signal pour vos conversations quotidiennes.

Cette dernière est l’une des applications les plus téléchargées à la fois dans l’App Store d’Apple et sur Android Google Play, elle n’est affiliée à aucune des principales sociétés technologiques et ne montre pas de publicité, mais ce ne sont pas ses seuls atouts, mais le «cryptage de bout en bout »pour discuter et parler sans crainte.

Que signifie?

Les créateurs de Signal, un service de messagerie gratuit, ont mis l’accent sur le cryptage de bout en bout afin de ne conserver aucune donnée d’activité mobile ni aucune information personnelle lors des appels, des appels vidéo, du transfert de fichiers, des documents ou du partage de Emplacement.

Ils offrent le «cryptage de bout en bout le plus avancé, basé sur un protocole open source», ce qui signifie que seules les personnes qui envoient les messages peuvent voir leur contenu. «Signal se concentre sur la confidentialité, mais avec toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une application de chat. Ni nous ne pouvons lire vos messages ou écouter vos appels, ni personne d’autre », lit-on sur son site Internet.

«La confidentialité n’est pas un mode supplémentaire, mais comment fonctionne Signal. Pour tous les messages, pour chaque appel, à tout moment », explique la société qui a créé le protocole de cryptage utilisé par d’autres entreprises, notamment WhatsApp et Skype.

Points clés du signal

C’est l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store d’Apple et sur Google Play, elle n’est affiliée à aucune des principales sociétés technologiques et n’affiche pas de publicité. Cette application de messagerie garantit la sécurité et la confidentialité des conversations avec un cryptage final. En ce qui concerne le protocole de cryptage, Signal comme WhatsApp utilise les systèmes Open Whispers qui font que les chats, les appels et les appels vidéo sont cryptés afin que personne ne puisse y accéder. Lors de la création de votre compte, Signal vous demandera de créer un code PIN, d’enregistrer votre numéro de téléphone et d’accorder certaines autorisations. (Photo: Mag / EC) Lorsque vous l’utilisez pour la première fois, vous devez configurer un code PIN à quatre chiffres qui sera également crypté et qui empêche une autre personne d’accéder à votre compte depuis un autre appareil.Il vous permet d’envoyer toutes sortes de fichiers multimédias, des Gifs aux notes de voix. Des groupes peuvent également être créés. Pour utiliser l’application de bureau, elle doit être préalablement installée et configurée sur votre téléphone. (Photo: signal.org) La version pour Android et iOS a également une version de bureau, tout comme WhatsApp.Dans Signal Seul le numéro de téléphone avec lequel vous êtes inscrit apparaît et le jour de la dernière connexion (l’heure ou la minute n’apparaît pas comme dans WhatsApp). Vous ajoutez vos contacts avec le numéro de téléphone. En ce qui concerne les autorisations, le portail “Engadget” explique que “il vous suffit d’accorder l’autorisation de l’appareil photo pour envoyer des photos ou l’autorisation de stockage pour envoyer des fichiers et des photos enregistrés sur le mobile.” Il a la possibilité de messages qui s’autodétruisent après quelques secondes et un code d’accès pour que Une autre personne qui saisit votre mobile ne peut pas ouvrir les conversations. Le même support indique que les captures d’écran ne peuvent pas non plus être prises.