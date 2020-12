Mis à jour le 23/12/2020 20h08

Voulez-vous avoir plus d’autocollants de Noël sur votre WhatsApp? Apprenez à tous les avoir. La plupart des gens échangeront des milliers de messages à 00 heures le 25 décembre, mais pas seulement, ils passeront également des appels vidéo, des appels, enverront des photos, des vidéos, mais ils se montreront également avec un autocollant créatif.

Voulez-vous télécharger les autocollants les plus amusants sur votre téléphone portable et profiter d’un Noël différent en WhatsApp? Eh bien, il existe une astuce pour les obtenir tous et ici nous vous montrerons où et comment.

Il est assez simple et peut être facilement installé sur les terminaux iPhone ou depuis Google Play sur les appareils Android.

Le meilleur de tous est que ces packs d’autocollants sont totalement gratuits et vous n’aurez pas besoin de vous abonner ou de saisir votre carte de crédit pour les obtenir tous et les échanger en WhatsApp. Ici, nous les indiquons.

Voici à quoi ressemblent les autocollants de Noël WhatsApp. Tu aimes? (Photo: MAG)

TÉLÉCHARGEZ LES AUTOCOLLANTS DE NOËL POUR WHATSAPP

Les autocollants de Noël se trouvent sur tous les WhatsApp du monde. Pour les obtenir gratuitement, vous devez suivre ces étapes:

Tout d’abord, entrez votre compte WhatsApp, sans avoir vérifié au préalable que vous disposez de la dernière version en ios comme dans Android.Ensuite, écrivez à n’importe qui et appuyez sur l’icône smiley emoji. À ce moment, vous verrez le symbole de l’autocollant. Cliquez sur l’autocollant et allez au dernier emplacement, sur l’icône «+». Lorsque vous l’avez fait, faites simplement défiler jusqu’à ci-dessous et téléchargez le pack de Noël WhatsApp qui s’appelle «Joyeux et lumineux» et est totalement gratuit.

Vous pouvez même modifier le logo de l’application de messagerie rapide en un avec différentes couleurs telles que bleu, rouge, orange, jaune. Vous pouvez non seulement utiliser Nova Launcher, mais également via WhatsApp Plus.