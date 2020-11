Mis à jour le 26/11/2020 à 23:28

Voulez-vous avoir le “Fluff” sur votre téléphone portable? Eh bien, c’est ce que vous devez faire. Maradona, une légende du football, est décédée le 25 novembre. Beaucoup ont été consternés par la mort de “El 10” sur les réseaux sociaux, même, ses fans ont créé des autocollants sans fin de WhatsApp à propos de la star argentine.

Maradona, selon Wikipédia, a fait ses débuts en Première Division argentine le 20 octobre 1976, dix jours après avoir eu 16 ans, pour un match de championnat national, une occasion dans laquelle son équipe Argentinos Juniors a perdu contre Talleres par 1: 0 à domicile. .

C’est pourquoi si vous voulez vous souvenir de “la main de Dieu”, vous pouvez le faire en téléchargeant leurs autocollants ou autocollants créés dans divers plateformes web. Comme je le fais? Eh bien, ici nous vous montrons toutes les étapes:

La première chose à faire est de télécharger l’application appelée Sticker.ly Cette application peut être téléchargée depuis le Google Play Store ou l’iOS Store Ensuite, vous devez entrer ce lien. Voici à quoi ressemblent les autocollants de Maradona pour WhatsApp. (Photo: MAG) À ce moment-là, vous devez cliquer sur “Obtenir des autocollants sur WhatsApp”. Tous les autocollants Maradona seront instantanément copiés sur votre WhatsApp. À ce moment-là, vous verrez que les autocollants de “El 10” seront prêts à être utilisés dans vos conversations de whatsapp.

Il est à noter que l’Argentine a décrété 3 jours de deuil national pour la mort de ses plus grandes idoles, Maradona. Avez-vous déjà leurs autocollants WhatsApp?

Comment répondre à vos messages WhatsApp sans être “ en ligne ”

Quelqu’un vous a-t-il écrit sur WhatsApp et vous ne voulez pas que les autres sachent que vous êtes «en ligne»? Apprenez l’astuce simple pour répondre à un message sans avoir à ouvrir l’application et, mieux encore, sans que vos amis sachent que vous êtes en ligne.

Comment ça se fait? Pour cela, il n’est pas nécessaire de devoir déconnecter votre wifi, vos données ou simplement télécharger une application tierce qui, à son tour, peut affecter la confidentialité de vos conversations WhatsApp.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent les différentes fonctions de l’application de messagerie rapide, telles que l’envoi de GIF, de photos, de vidéos, d’autocollants animés, de documents, entre autres, mais peu connaissent certains détails cachés dans l’application.

Ici, nous allons vous apprendre Comment est-il possible d’envoyer et d’envoyer un message sans avoir à apparaître “en ligne”. Il vous suffit de suivre ces étapes:

La première chose à faire est d’attendre que quelqu’un vous envoie un message. Ensuite, lorsque vous avez reçu un texte ou une alerte sur WhatsApp, accédez simplement à la barre de notification. À cette étape, faites glisser la barre et vous remarquerez que le dernier message reçu s’affiche. Vous devez cliquer sur ce message et une flèche très particulière apparaîtra. Cliquez sur cette flèche et deux options s’ouvriront: répondre ou marquer comme vu. Dans ce cas, appuyez sur “Répondre” et rédigez le message que vous souhaitez. Enfin cliquez sur “Envoyer”.

