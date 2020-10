Mis à jour le 29/10/2020 à 19:32

Avez-vous vu la série “Sabrina, la sorcière adolescente” (La sorcière adolescente)? Eh bien, il existe une méthode fantastique pour télécharger les autocollants de votre célèbre et drôle chat Salem pour les avoir WhatsApp et amusez-vous pour Halloween avec tous vos amis, votre famille, vos collègues ou votre partenaire.

Comme nous le savons, “Sabrina, la sorcière adolescente” était l’une des séries les plus populaires au monde à la fin des années 90 et au début des années 2000 et était jouée par Melissa joan hart pendant 7 saisons.

REGARDEZ: WhatsApp et l’astuce pour parler à un contact qui vous a de nouveau bloqué

Cependant, l’un des personnages les plus attachants était Salem, le célèbre chat noir qui parlait et conseillait Sabrina pendant son séjour au lycée. Savez-vous comment mettre vos autocollants sur WhatsApp? Eh bien maintenant nous allons vous dire.

Pour cela, il est nécessaire de compléter WhatsApp avec une application tierce afin d’obtenir les autocollants que nous mentionnons. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’accéder à Google Play, sur votre téléphone portable, puis de télécharger le pack d’autocollants appelé Autocollants pour WA – Halloween. Voici à quoi ressemblent les autocollants de Salem pour WhatsApp, le chat de Sabrina. (Photo: Mag) Plus tard, vous devez ouvrir l’application. Là, vous verrez, comme première galerie, les autocollants Salem. Faites défiler vers le bas et cliquez sur “Ajouter à WhatsApp”. Une fois que vous le faites, vous verrez que dans toutes les conversations WhatsApp, dans la section des autocollants, vous pouvez avoir Salem dans diversité des formes et des réactions.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

