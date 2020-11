Mis à jour le 11/11/2020 à 19:36

WhatsApp c’est l’une des applications de messagerie rapide les plus populaires au monde; cependant, son concurrent le plus proche, Télégramme, propose une série de nouveautés sur sa plateforme. En plus d’avoir la possibilité de changer la couleur de l’ensemble de l’application, vous pouvez maintenant utiliser le soi-disant “Mode Batman”.

Tandis que WhatsApp a été mis à jour et apporte des messages temporaires, ceux qui disparaissent en 7 jours s’ils ne sont pas lus, Télégramme continue de montrer qu’elle a une longueur d’avance sur l’application Facebook.

REGARDEZ: Apprenez à masquer ce que vous écrivez sur WhatsApp Web en une seconde

Maintenant Télégramme apporter un fantastique “Mode Batman”, le même qui vous permettra de passer inaperçu dans n’importe quel groupe, surtout si vous faites partie des personnes qui ne veulent pas que quiconque sache que vous êtes l’administrateur. Va-t-il atteindre WhatsApp?

Si vous souhaitez l’activer, vous devez effectuer les opérations suivantes dans l’application UAE:

La première chose à faire est de saisir Telegram, puis de rechercher la conversation de groupe dans laquelle vous êtes administrateur, une fois à l’intérieur, cliquez sur le nom du groupe. De cette façon, vous pouvez passer inaperçu sur Telegram. (Photo: MAG) Là, vous verrez toutes les personnes ou contacts qui sont dans la conversation. Dans un onglet, cliquez sur «Droits d’administrateur» et un nouveau panneau s’ouvrira. À ce moment, vous devez activer l’onglet «Être anonyme» et prêt.

Avec toutes ces étapes, vous pouvez activer le “mode Batman” dans Telegram. WhatsApp n’a pas encore cette fonction et toutes les personnes, y compris les administrateurs, continueront à se montrer comme telles dans un groupe.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP