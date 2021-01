Mis à jour le 19/01/2021 19:35

Avez-vous remarqué cela? Eh bien, très peu le savaient et il est temps pour vous de le rencontrer. WhatsApp est l’une des applications de messagerie rapide qui a perdu un grand nombre d’utilisateurs après plusieurs Télégramme. Le déclencheur? le nouvelles politiques 2021 qui a généré vos données à partager avec le réseau social Facebook afin de vous fournir de la publicité.

Des millions de personnes dans le monde ne sont pas seulement téléchargées Télégramme, mais a également décidé de désinstaller, à vie, WhatsApp. Cependant, beaucoup ne savent pas ce que l’application peut faire avec vos informations.

Si vous l’avez fait sans avoir lu au préalable la politique de sécurité et les règlements de WhatsAppEh bien, vous devez faire attention dès maintenant pour savoir vraiment ce qu’il adviendra de vos données.

Bien que la sauvegarde de vos conversations restera dans le cloud Google Drive, certaines choses se produisent non seulement avec vos discussions, mais également avec vos informations telles que le numéro, l’état, etc.

QUE SE PASSE-T-IL DE VOS INFORMATIONS WHATSAPP SI VOUS PASSEZ À TÉLÉGRAMME

La première chose que vous devez savoir est que vous ne pourrez pas récupérer l’accès à votre compte, mais pas seulement, et ce point est le plus important: cela peut prendre 90 jours à compter du début du processus de suppression pour que vos informations WhatsApp soient supprimées. . Des copies de vos informations peuvent également être conservées pendant 90 jours dans un stockage de sauvegarde que nous utilisons pour récupérer des données en cas de catastrophes naturelles, de bogues logiciels ou de tout autre événement de perte de données. Pendant ce temps, vos informations ne seront pas disponibles sur WhatsApp. Avez-vous lu ce qu’il adviendra de vos données et informations WhatsApp si vous les supprimez par Telegram? (Photo: MAG) WhatsApp informe également que des copies de certains documents peuvent rester dans notre base de données, mais détachés des identifiants personnels. Pour cela, WhatsApp mentionne que vous devez lire attentivement les conditions avant de supprimer votre compte de la base de données Facebook.

Pour le moment, Telegram n’a pas la possibilité d’obtenir la version bêta de son application sur les smartphones et Android comme WhatsApp. Il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, il arrive et que tout utilisateur puisse s’y abonner. Pouvez-vous imaginer quels seront les prochains outils?