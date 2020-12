Mis à jour le 16/12/2020 à 19:43

Êtes-vous à utiliser Web WhatsApp? L’application est devenue un succès si vous utilisez votre PC et que vous ne voulez pas prendre fréquemment votre mobile. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre ordinateur pour accéder aux fonctions les plus basiques de l’application Facebook.

Cependant, plusieurs options manquent encore dans Web WhatsApp comme la possibilité de passer des appels et des appels vidéo, ce qui est devenu essentiel pendant la période pandémique et où le télétravail s’est installé dans nos maisons.

Pour que vous soyez en contact avec vos amis, votre patron, votre famille, etc., Informations WABeta a indiqué que les appels et les appels vidéo sont sur le point d’être déployés sur l’application de l’ordinateur. Quelque chose que beaucoup attendaient.

Comment sont-ils fabriqués? Pour le moment, seules quelques personnes ont la fonction sur l’ordinateur et il est déjà en version bêta, donc dans quelques semaines ce sera une réalité pour tout le monde.

COMMENT PASSER DES APPELS ET DES APPELS VIDÉO SUR LE WEB WHATSAPP

La première chose à faire est de mettre à jour Web WhatsAppSi vous ne l’avez pas, téléchargez-la sur le site officiel ou sur Windows 10. N’oubliez pas que vous devez télécharger l’application et ne pas l’utiliser à partir d’un navigateur. C’est ainsi que les appels vidéo fonctionneront sur WhatsApp Web. (Photo: WABeta Info) Lorsque vous l’avez, entrez WhatsApp Web en scannant votre code QR. Ensuite, entrez dans une discussion et vous verrez l’icône de l’appel. Cliquez dessus et, comme le dit WABeta Info, une nouvelle fenêtre s’ouvrira d’où Nous pouvons raccrocher, couper le son ou activer notre caméra pour accéder à un appel vidéo.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

