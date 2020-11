Mis à jour le 11/02/2020 à 19:35

À travers de WhatsApp Vous pouvez échanger un grand nombre de messages texte, photos, vidéos, GIF et même des autocollants animés. Mais pas seulement cela, la plateforme vous permet également d’utiliser l’application, en plus de votre téléphone portable, sur l’ordinateur.

À travers de Web WhatsApp vous pouvez écrire aux personnes de votre choix sur grand écran. Cependant, chaque fois qu’il passe devant vous ou s’assoit simplement à côté de vous, il peut facilement voir avec qui vous discutez et ce que vous lui écrivez.

REGARDEZ: Sachez ce qu’est WhatsApp Gold, pourquoi vous devez désinstaller l’APK

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous apprendre un truc pour que personne ne découvre, pas vos frères ou vos parents, qui est la personne qui vous écrit avec tant d’insistance en utilisant un truc simple en Web WhatsApp.

Pour cela, il est nécessaire que vous deviez télécharger une application tierce sur votre navigateur, afin que ce tutoriel fonctionne sans aucun problème. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est de télécharger l’extension WA Web Plus dans votre navigateur, dans ce cas Google Chrome. Lorsque vous la téléchargez, vous devez l’installer et un symbole «+» apparaîtra juste à côté de la barre d’adresse. Ensuite, entrez WhatsApp Web à partir de Chrome. Lorsque vous le faites, vous devez appuyer sur le symbole «+» de WA Web Plus. De cette façon, toutes vos conversations et contacts seront vus à qui vous écrivez via WhatsApp Web. (Photo: MAG) Une série de fonctions apparaîtra. À ce moment, vous devez activer les options “Flouter les messages récents”, “Flouter les noms des contacts” et “Flouter les photos des contacts”. Une fois que vous les avez faites, vous remarquerez que les photos de profil et toutes les conversations récentes seront floues.

La bonne chose à propos de cette astuce Web WhatsApp est que personne n’observera à qui vous écrivez, la mauvaise chose est que vous devrez deviner qui est la personne qui vous a écrit en ne visualisant pas correctement son image de profil ou son avatar.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait détrôner WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP