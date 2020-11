WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées pour pouvoir échanger du texte, des photos, des vidéos, etc. Bien que, depuis son lancement, il ait changé non seulement dans la conception, mais une variété de fonctions ont été ajoutées telles que la possibilité de l’utiliser sur l’ordinateur.

À travers de Web WhatsApp Non seulement vous pourrez voir vos conversations beaucoup plus grandes, mais aussi partager rapidement des photos et des vidéos stockées sur votre ordinateur. Mais vous pouvez également ouvrir cet outil sur votre téléphone portable.

Web WhatsApp Cela peut vous aider beaucoup si vous l’ouvrez sur votre téléphone portable puisque vous avez la possibilité d’ouvrir votre même compte sur différents appareils. De plus, il n’y aura aucune limitation quant à l’envoi de fichiers ou de documents trouvés sur un téléphone.

Vous pouvez également utiliser le “mode sombre”. Le seul inconvénient est que vous ne pourrez pas passer d’appels ou d’appels vidéo car, lorsqu’elles sont ouvertes dans un navigateur, certaines fonctions se trouvent exclusivement dans l’application mobile.

Comment ouvrir WhatsApp Web sur un téléphone sans avoir à recourir à l’application? Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’aller sur Google Chrome. Là, vous devriez rechercher, comme toute requête, WhatsApp Web. Parmi les résultats qui s’affichent, cliquez sur celui qui dit WhatsApp Web ou entrez ce lien. De cette façon, vous pouvez ouvrir WhatsApp Web sur votre téléphone sans problème. (Photo: MAG) Si je vous envoie sur le site Web de téléchargement ou que j’ouvre simplement votre application, accédez aux trois points de Google Chrome et appuyez sur l’option qui dit “Afficher comme bureau”. Une fois cela fait, mettez à jour la page WhatsApp Web et voila, vous devez scanner le code QR qui y apparaît pour pouvoir ouvrir WhatsApp Web sur un autre téléphone portable et utiliser votre compte sur d’autres appareils.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur “Messages suivis”. Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

