Malgré la production de plus d’une demi-douzaine de titres très problématiques en environ 22 mois, Will Wade reste l’entraîneur de basket-ball à LSU. Il est comme une cabane du sud de la Louisiane qui continue de survivre à toutes les tempêtes rugissant au large du golfe du Mexique. Sauf que Wade est son propre créateur de tempête.

Même dans le monde du recrutement des coups de poing américains de la Southeastern Conference – où quatre programmes de basketball sont actuellement sous enquête de la NCAA – Wade est vilipendé par ses pairs comme un tricheur de niveau supérieur. Mais une mauvaise réputation et une mauvaise publicité n’ont pas encore percé la bulle de Baton Rouge au point de lui coûter son travail.

En fait, le mot qui a été jeté dans trois conversations différentes liées à Wade mercredi était «confiant». Comme dans, les responsables de LSU sont convaincus que Wobbly Will peut survivre à une autre tempête tourbillonnante.

Le dernier est survenu mercredi, grâce à un document rédigé par le directeur de l’application de la loi de la NCAA, Jon Duncan, selon lequel son personnel a reçu des informations selon lesquelles «M. Wade a organisé, offert et / ou fourni des paiements non autorisés, y compris des paiements en espèces, à au moins 11 futurs étudiants-athlètes de basket-ball masculin, aux membres de leur famille, aux personnes associées aux prospects et / ou aux entraîneurs non scolastiques en échange de l’inscription des prospects au LSU. »

Il y a bien sûr une différence entre recevoir des informations et émettre des allégations formelles. Mais quand même: 11 joueurs. Ce nombre saute de l’écran. Surtout quand vous considérez que Wade n’est au LSU que depuis trois saisons, et que vous considérez chaque autre explosion de mauvaise presse qu’il a eue pendant cette période.

“En ce qui concerne ce qui est dans le dossier public pour Will Wade, je pense à Dezi Arnaz qui a dit:” Vous avez des explications à faire “”, a déclaré l’avocat basé à Atlanta, Stu Brown, qui a représenté des clients de coaching dans de nombreux NCAA. cas d’infractions.

Les explications passées de Wade vont de inexistantes à comiquement faibles. Néanmoins, les responsables de l’école soutiennent toujours Wobbly Will. Ils semblent croire que le cas de longue date de la NCAA (mais toujours en expansion) contre l’entraîneur va exploser de manière inoffensive en mer.

Nelson Chenault-USA TODAY Sports

Wade a eu ses enregistrements téléphoniques assignés par les autorités fédérales. Il a été enregistré sur des écoutes téléphoniques du FBI parlant en termes plutôt effrontés d’au moins deux joueurs (Balsa Koprivica et Javonte Smart) avec l’agent runner Christian Dawkins, qui faisait des transactions en espèces pour des recrues dans tout le pays. Une conversation a été détaillée devant un tribunal fédéral et la seconde dans une histoire de Yahoo Sports. Il a refusé l’ordre de ses supérieurs de tenir une réunion pour discuter de cette écoute électronique. Il a subi une suspension pour cela et un contrat retravaillé. Il a tenté une explication extrêmement peu convaincante de lui-même lors des réunions de printemps de la SEC. Et puis, au printemps, tout le monde a pu entendre l’audio de la tristement célèbre écoute électronique «offre forte» dans le cadre d’un documentaire de HBO sur Dawkins.

Pour la camionnette Spicoli pleine de fumée qui engloutit Wade, LSU semble toujours demander: «Où est le feu?» Mais trois experts en infractions de la NCAA qui se sont entretenus avec Sports Illustrated cette semaine croient que le feu arrive – pour l’entraîneur et pour l’école.

Commencez par l’écoute électronique «offre forte», c’est-à-dire que Wade parle avec Dawkins d’un accord qu’il tente de conclure par l’intermédiaire de Shannon Forman. La transcription pertinente:

Wade: «Je suis allé le voir avec un [expletive] offre forte il y a environ un mois. [Expletive] fort. Le problème était, je sais pourquoi il ne l’a pas pris maintenant, c’était [expletive] penché un peu vers la famille. Il s’agissait de prendre soin de la maman, de prendre soin de l’enfant. Comme si c’était incliné vers ça. Maintenant, je sais pertinemment qu’il n’a pas tout expliqué à la maman. Je sais maintenant, il n’a pas eu assez de la part du gâteau dans l’accord.

Dawkins: “Hmmmm.”

Wade: «C’était un [expletive] enfer d’un [expletive] offre. Enfer d’une offre.

Dawkins: “OK.”

Wade: “Surtout pour un enfant qui va être un enfant de deux ou trois ans.”

Dawkins a par la suite déclaré dans le documentaire que Wade «parlait à 100% d’argent».

Lorsque le contenu de l’écoute électronique n’était qu’une partie de l’histoire de Yahoo Sports, il n’était pas assez tangible pour produire une allégation de la NCAA. Mais une fois que la bande a été diffusée par HBO, elle est devenue plus utile pour l’application de la NCAA.

“Je pense qu’ils ont une prétention beaucoup plus forte pour être en mesure de faire valoir cette cause”, a déclaré Brown. “Maintenant que nous avons la voix réelle de Will Wade, et la personne à qui il parle dit que c’est ce qui a été dit.”

L’ancien commissaire de la Colonial Athletic Association, Tom Yeager, qui était un membre de longue date du Comité des infractions de la NCAA: «Si je siégeais au comité, je considérerais cela comme une preuve. Et je pense que beaucoup de gens avec qui j’ai travaillé le feraient aussi.

Le professeur de droit du Nebraska, Jo Potuto, un autre ancien chef du COI, a ajouté: «Si j’étais le personnel chargé de l’application de la loi, je le ferais [build an allegation around the audio]. C’est ridicule d’avoir cette information là où tout le monde dans le monde libre en a connaissance et de ne pas l’utiliser. Ensuite, laissez l’entraîneur faire valoir l’argument qu’il veut à ce sujet.

L’argument semble être que Wade offrait à Forman un poste d’entraîneur adjoint. Dans une lettre écrite par son avocat, Steve Thompson, réfutant certaines des affirmations de la NCAA, Thompson dit: «L’entraîneur Wade a discuté d’une offre à une personne associée à une perspective d’être entraîneur adjoint, ce qui est tout à fait permis en vertu de la législation de la NCAA. (Souligné par Thompson.)

Si les membres du comité croyaient à cette interprétation fantaisiste, il pourrait encore y avoir des problèmes de conformité. Forman, qui est dans la quarantaine, ne présente pratiquement aucun titre pour être embauché comme assistant universitaire de haut niveau. Un article dans The Advocate en 2019 a déclaré: “Forman a entraîné le basket-ball pour les jeunes à Baton Rouge pendant plusieurs années mais n’a été impliqué dans aucun programme de lycée de la région, ni ne semble avoir entraîné des équipes d’été ou de voyage pour les lycéens. joueurs… »Smart a qualifié Forman de« mon mentor »en 2019. Le règlement 11.4.2 de la NCAA énonce la violation qui aurait apparemment accompagné une tentative d’embauche de Forman.

L’autre principal point de discorde de LSU avec la NCAA à l’heure actuelle est la tentative de la police d’associer les violations du football avec les allégations portées contre le programme de basket-ball. LSU lutte contre cela en grande partie pour éviter ce qui serait une probabilité plus élevée d’allégation de manque de contrôle institutionnel, ce qui peut entraîner une sanction institutionnelle plus lourde.

FORDE: L’enquête du LSU sur le basketball pourrait signaler des problèmes pour les allégations du programme de football

Si l’écoute électronique ou d’autres informations concernant Wade aboutissent à au moins une allégation de niveau I, cela pourrait s’associer de manière explosive à une violation majeure du football qui a déjà été admise pour booster John Paul Funes pour avoir canalisé 180000 $ en argent volé d’un hôpital au père d’un Les monteurs de lignes offensifs du LSU de 2012 à 2017 pour ce que la NCAA a appelé un «travail de non-présentation».

“Sans aucun doute, il vaut mieux avoir des problèmes dans un sport que deux, en termes de manque de contrôle institutionnel”, a déclaré Yeager.

“Avoir un rappel payer autant d’argent sur une longue période, c’est assez sérieux”, a déclaré Potuto. «Il est certain qu’une accusation de non-surveillance, et je pense qu’une accusation de contrôle institutionnel, serait juste.

«Les écoles étaient plus agressives en ne retenant pas les entraîneurs qui ont un dossier d’infractions ou un dossier d’infractions potentielles. C’est de moins en moins vrai. L’accent est désormais davantage mis sur la victoire. C’est vraiment triste.”