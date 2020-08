▲ Las Águilas occupait la troisième place du classement avec six unités Photo Liga Mx / Imago7

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 25 août 2020, p. a12

Le club féminin América a ajouté sa deuxième victoire consécutive dans le tournoi des Guardianes 2020 après avoir battu l’Atlético de San Luis 3-2, ce lundi dans un match correspondant à la deuxième journée, disputé sur le Centenario Court numéro 5, situé dans les installations de Coapa.

Les buts de l’équipe azulcrema étaient l’œuvre de Casandra Cuevas, à la 15e minute; Selene Valera, 37 ans, et Daniela Espinosa, 53 ans, par des moyens criminels. Tandis que pour l’équipe Potosí Citlali Hernández, à 58 ans, et Paola Alemán, à 87 ans.

Ceux emmenés par Leonardo Cuéllar ont dominé la possession du ballon dès le début du match, et en ont très vite profité avec un beau jeu d’équipe.

Juste à la minute 15, le défenseur américain Jocelyn Orejel a couru avec le ballon à toute vitesse sur l’aile gauche, et de là, il a envoyé une passe au centre à Montserrat Hernández, qui a donné le ballon dans la zone à Cuevas, et Cuevas, avec un puissant de la tête, a percé le filet de l’équipe visiteuse pour le porter 1-0.

L’annotation a encouragé les azulcrèmes, qui ont très vite réalisé la vulnérabilité des défenses adverses, ce qui leur a permis de générer divers jeux dangereux.

L’élan de l’équipe Coapa a obtenu sa deuxième récompense à la minute 37, lorsque Selene Valera s’est dirigée vers la zone à travers le secteur droit et avec un tir croisé a battu le gardien de but de l’équipe de Potosi, Cintia Monreal, pour marquer 2 -0.

La seconde moitié devint plus difficile, les américanistes cherchant à consommer leur triomphe avec force; cependant, les élèves de Rigoberto Esparza ont commencé à compliquer leur jeu.

L’intensité de l’équipe de Potosí a causé une faute à Daniela Espinosa dans la zone. L’attaquante elle-même a effectivement pris le tir de 11 pas et a ainsi prolongé l’avance de l’équipe locale à 3-0, à la 53e minute.

Cependant, l’Atlético de San Luis a réagi et seulement cinq minutes plus tard, à 58 ans, a réussi à combler l’écart au tableau de bord. Isabel Kasis a terminé avec puissance au but gardé par Jaidy Gutiérrez, mais le ballon s’est écrasé sur la barre transversale et est tombé sur la ligne de but, où Citlali Hernández l’a seulement poussé dans le filet pour porter le score à 3-1.

Les Potosinas ont de nouveau marqué à la 87e minute, lorsque Paola Aleman a terminé avec force pour surprendre Gutiérrez et sceller 3-2.

L’Amérique a ajouté six unités et est restée à la troisième place du tableau général, tandis que l’Atlético de San Luis est resté avec trois points et occupe la neuvième place.

Dans le deuxième match de la Liga Mx Femenil organisé ce lundi, Pachuca est revenu et a réussi à battre León 2-1, avec des buts de Mónica Alvarado, à la minute 64, et de Yanin Madrid, à 83. Claudia Cid avait avancé l’équipe locale juste à côté Quatre.

Les Tuzas ont accumulé trois unités et se situaient en cinquième position, tandis que les émeraudes se retrouvaient avec trois points et occupaient le quatrième échelon.