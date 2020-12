Il y en a de moins en moins pour la première de Wonder Woman 1984. Le film de DC a été reporté deux fois en raison de la pandémie de coronavirus, la date de sortie finale sera le 25 décembre.

La suite de Wonder Woman sera disponible dans les cinémas de certains pays ainsi que sur HBO Max, la plateforme de streaming du réseau pour les séries et les films, le 25 décembre.

C’est la date de sortie officielle pour l’utilisateur commun, mais les spécialistes et les critiques ont déjà vu la bande. En attendant sa sortie pour tout le monde, HBO Max a partagé la scène qui ouvre le film.

Il s’agit du moment où Diana, enfant, se mesure aux autres Amazons, un scénario chronologiquement antérieur au premier film. Diana court d’abord dans une forêt jusqu’à ce qu’elle tombe sur une arène gigantesque où les Amazons effectuent des tests de force et d’endurance.

Bien sûr, à la fin, une scène un peu plus actuelle est finalement montrée (temporairement parlant). Diana parle à Cheeta, alors qu’elle ne s’est pas encore transformée.

HISTOIRE ET SYNOPSIS DE “WONDER WOMAN 1984”

Le premier film de la Femme merveilleuse a été développé en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, tandis que sa suite voyagera plusieurs années dans le futur, jusqu’aux années 80, dans le contexte de la guerre froide, dont Diana Prince participera pour éviter une catastrophe mondiale.

En juin 2018, Geoff Johns, le chef créatif de DC Extended Universe (DCEU), a publié le premier teaser officiel de “Wonder femme 2“, Où le logo officiel”WW84», Qui a confirmé que la suite se déroulerait près de 60 ans après le premier film.

À l’époque, de nombreux fans et spécialistes pensaient que la suite du film se déroulerait dans les temps modernes, juste après les événements de “Ligue de justice». Cependant, la princesse Diana aura un deuxième film d’introduction avant sa première rencontre avec Homme chauve-souris et Superman

De plus, alors que la rumeur disait initialement que la cassette serait enregistrée en France, le même réalisateur Patty Jenkins -qui répète le plat- il précise qu’il s’installerait aux Etats-Unis. «L’histoire se déroulera aux États-Unis, ce que je trouve correct. Elle est Wonder Woman. Vous devez venir en Amérique. Il était grand temps », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly en juin 2017.

Concernant le nouveau méchant, Wonder Woman se battra cette fois contre un rival classique de la bande dessinée: Cheetah, joué par l’actrice Kriten Wiig. guépard est en fait l’archéologue britannique Barbara Ann Minerva, maudit et forcé de se transformer en une bête qui se nourrit même de chair humaine. Dans la mythologie de DC, Wonder Woman et guépard Ce sont des ennemis, mais en de rares occasions, le Dr Minerva a été représenté comme un ami de Diana, que la super-héroïne tente de sauver de sa malédiction.

Pendant ce temps, en juin 2018, Jenkins elle-même a annoncé le retour de Chris Pine comme Steve Trevor malgré la chance de ce personnage, le premier amour de Diana, dans “Wonder Woman».

À quoi ressemblera le retour de Steve? Le même Chris Pine Il a commenté l’émission de Jimmy Kimmel en janvier 2019 que «quelque chose s’est passé» lorsque Steve prend un avion sur le point d’exploser et se sacrifie, mais «je ne peux pas vous le dire, mais je suis de retour». Pendant ce temps, Jenkins a assuré que le retour du pilote «est parfaitement logique. C’est tout ce que je peux te dire.

Selon un rapport de We Got This Covered, Trevor est mort au milieu de la Première Guerre mondiale, mais sera ravivé par l’un des méchants de “Wonder Woman 1984», Joué par Pedro Pascal. Selon ce rapport, Pascal sera Seigneur Maxwell, un collectionneur d’objets anciens à la recherche d’une technologie ou d’un pouvoir mystique qui le rend «aussi puissant qu’un dieu». Apparemment, Lord serait un partenaire de Barbara Ann Minerva jusqu’à ce que l’un de ces artefacts la transforme en guépard. We Got This Covered a indiqué que comme Cheetah cherchera à se venger de lui, Lord recourra à Wonder Woman pour le protéger en échange de la relance de Trevor avec l’une de ses découvertes.

