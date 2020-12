“Wonder Woman 1984«Est, sans aucun doute, une suite réussie qui surpasse l’original à bien des égards. Cependant, un sujet n’a pas encore fini de convaincre les fans, et il est lié au retour de Steve Trevor. Il y a quelques mois, on a appris que ce personnage reviendrait main dans la main avec Chris Pine, en déroutant beaucoup sur les circonstances de sa résurrection.

Maintenant, la bande a été créée en HBO Max avec Gal Gadot de retour en tant que guerrier titulaire d’Amazon, à nouveau réalisé par Patty Jenkins, co-écrit avec Geoff Johns et David Callaham. Le film est une suite directe de “Wonder Woman” du 2017 est fixé cette fois-ci des décennies avant les précédentes tranches du DCEU.

La bande va à Diana Prince affronter le mystiquement transformé Barbara Minerva dans guépardEn plus du mégalomane exaucant les vœux, Seigneur Maxwell. Dans une partie de l’intrigue, tôt ou tard, le désir de Diane C’est vrai que Steve Trevor, votre premier et unique amour, revenez à la vie.

Comment cela a-t-il été possible? Comment était le retour de Chris Pine au film? Fait intéressant, toutes les théories sur son survie après le rejet de la première bande, ce qui montre effectivement que Trevor il s’était levé. C’est ce qu’il dit Screenrant à propos de ça.

COMMENT STEVE TREVOR A-T-IL REVIVÉ DANS «WONDER WOMAN 1984»?

Barbara et Diana trouvent la pierre de rêve au Smithsonian (Photo: Warner Bros.)

L’intrigue de “Wonder Woman 1984″ Tourne autour du Pierre de rêve, un artefact fantastique qui accorde apparemment un souhait à celui qui l’a, mais l’objet a un aspect maudit, car il prend à la personne qui a demandé son rêve quelque chose de très précieux pour elle, peut-être la chose la plus précieuse qu’elle possède.

La pierre de rêve devient possédée par le Smithsonian, où il entre en contact avec Wonder Woman qui a mené une vie sans véritable amour depuis les événements du premier film. Barbara Minerva fait un vœu qui l’amène à acquérir les pouvoirs de Wonder Woman, et pour sa part Diana demande à Steve Trevor de revenir.

Steve fait alors son retour magique le lendemain, traquant Diane lors d’une fête dans l’espoir de découvrir les circonstances entourant sa résurrection. Bien qu’il semble ressemble à une personne différente de tout le monde, joué par l’acteur Kristoffer Polaha, Diane Vous le voyez exactement comme vous vous en souvenez.

Wonder Woman voit en Steve Trevor son souhait exaucé (Photo: HBO Max)

Le film continue en expliquant que Steve Trevor au fond, il a repris le corps de quelqu’un qui existait déjà, une personne qui a vécu sa propre vie. Steve conduit à Diane retour à son appartement où il a vécu la vie de célibataire typique. C’est un peu salissant, il n’y a pas de décorations et ses vêtements sont partout.

Maintenant, il n’est pas vraiment expliqué comment le Pierre de rêve exactement. On ne sait pas si cette personne n’existait pas avant le souhait de Diane et la réalité est venue au monde pour s’adapter à la résurrection de sa bien-aimée, ou si c’est une personne qui existait avant Wonder Woman souhaîte que Steve Trevor reviens et Steve vient de reprendre son corps.

S’il était clair que cet homme avait une vie en cours, tout cela ne pouvait-il pas aussi avoir été créé par la pierre? Le corps dans lequel j’étais Steve il avait une maison où il établissait divers passe-temps. Steve il a même reconnu que la personne non identifiée avait une carrière en génie.

Chris Pine comme Steve Trevor dans “Wonder Woman 1984”.

Cependant, c’était le plus loin qu’il soit. Le couple ne pensait pas à qui il était, à ce qui aurait pu arriver à sa conscience ou s’il avait une sorte de famille qui pourrait lui manquer. Ils ont juste continué leurs aventures Steve fasciné par une seconde chance dans la vie et Diane heureux d’avoir son amour.

Bien qu’il soit lié au thème de «Wonder Woman 1984«, Les héros étant la proie de la même faiblesse humaine que le reste du monde, il n’y a jamais eu un moment de conflit là-dedans, étant l’une des choses les plus critiquées dans le film. En résumé, Steve Trevor est revenu grâce à Pierre de rêve avec le corps de quelqu’un d’autre, donc ce n’était pas une résurrection complète en tant que telle.

Diana doit renoncer à son plus grand souhait de retrouver ses pouvoirs (Photo: HBO Max)