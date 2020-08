MILWAUKEE (AP) Brandon Woodruff a lancé six solides manches, Orlando Arcia a cassé une séquence de 2 en 21 avec un coup franc de base en quatrième manche, et les Brewers de Milwaukee ont battu les Reds de Cincinnati 3-2 mardi soir.

Woodruff (2-2) a accordé deux points sur quatre coups sûrs et en a retiré huit et en a fait un. La victoire a été un bon rebond pour le partant de la journée d’ouverture des Brewers après une défaite de 7-1 au Minnesota lors de son départ précédent. Il a travaillé sur une base chargée, personne ne l’a emporté dans le cinquième. Ben Gamel l’a aidé avec un lancer parfait de droite pour chasser Freddy Galvis à la maison.

«Je savais juste que c’était une lecture difficile pour Galvis, a dit Gamel. C’était un peu entre les deux, aurait pu se passer de toute façon. Heureusement, nous avons fait un bon saut. ”

L’arbitre au marbre Shane Livensparger a initialement appelé Galvis en sécurité, mais il s’est renversé après une légère protestation du manager des Brewers Craig Counsell et l’a appelé.

«Il a oublié que c’était une sortie forcée, a dit le manager des Reds David Bell. “ Mon angle était que le receveur n’avait pas le pied sur l’assiette. ”

Malheureusement pour les Reds, le receveur Omar Narvaez avait son orteil sur le coin du plateau.

«J’étais un peu confus parce que le lancer l’a clairement battu, a dit Gamel.

Counsell a pensé que la force pour sauver la manche était un jeu soloïde.

«Il n’y a rien de chanceux à ce sujet», dit-il.

Brent Suter est venu pour commencer le septième et a frappé sur le côté. Devin Williams a abandonné l’équipe dans l’ordre dans la huitième. Josh Hader a géré le neuvième pour son septième arrêt qui a donné aux Brewers des victoires consécutives pour la première fois cette saison.

«Chaque fois que nous avons la tête et que nous pouvons entrer dans cette 6e, 7e manche ou plus, je pense que nous sommes dans une bonne position, a dit Woodruff. “ C’est un peu comme ça que notre équipe a été construite au cours des dernières années. ”

Milwaukee a répondu avec trois points de Luis Castillo (0-4) dans leur moitié de quatrième après que les Reds aient pris une avance de deux points sur le but de Mike Moustakas en haut de la manche.

Christian Yelich a marqué sur le choix d’un défenseur et sur une erreur de lancer du joueur de premier but Joey Votto. Gamel a doublé Keston Hiura avant que la base d’embrayage d’Arcia ne frappe. Gamel a été jeté au marbre sur un lancer parfait du voltigeur droit Nick Castellanos pour le garder proche.

Castillo a bien mieux lancé que son départ précédent, son plus court de la saison. Il a accordé quatre points en 3 1/3 de manches dans une défaite de 4-0 contre Kansas City mardi dernier. Contre les Brewers, il a accordé trois points – deux mérités – sur cinq coups sûrs en six manches. Il en a retiré neuf et en a marché quatre.

Votto et l’entraîneur David Bell ont tous deux été expulsés par l’arbitre du marbre Shane Livensparger après que les Reds aient frappé en haut de la huitième.

Cincinnati a perdu sa quatrième consécutive et est tombé à 2-6 lors du road trip de 10 matchs.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rouges: Cincinnati a placé RHP Anthony DeSclafani sur la liste de paternité, a sélectionné le contrat du LHP Jesse Biddle sur le site d’entraînement alterné et a affecté l’INF Jose Garcia au Taxi Squad.

SUIVANT

Sonny Gray (4-2, 2,21 ERA) vise à prolonger une séquence active de 39 départs consécutifs, depuis le 25 août 2018, sans permettre plus de six coups sûrs, la plus longue séquence de ce genre de l’histoire de la Major League. Adrian Houser (1-2, 3.72 ERA) cherche sa première victoire sur Cincinnati (0-0, 4.50 ERA) à son troisième départ en carrière et sa sixième apparition au général.

—

Plus de baseball AP: https://apnews.com/MLB