Un nouveau cas de coronavirus a inquiété les fans de Wwe, depuis ce temps Mick Foley a confirmé qu’il avait été testé positif au coronavirus. A travers ses réseaux sociaux, la légende de 55 ans a révélé qu’il était isolé dans une chambre d’hôtel.

De plus, Mick Foley a exhorté à rester sur leurs gardes contre le COVID-19, car le virus est vraiment nocif. De même, l’ancien champion de la WWE a déclaré qu’il était bien et hors de danger.

«J’ai été testé positif au COVID-19 après une signature virtuelle faite le 12 décembre. Il y avait deux personnes dans la même pièce que moi, et elles portaient toutes les deux des masques. Dans mon cas, j’ai retiré le mien pour que cela n’affecte pas mon travail. L’un des travailleurs qui m’accompagnait a présenté des symptômes cette même nuit et ils m’ont prévenu qu’il avait reçu un diagnostic positif », a-t-il commenté.

Mick Foley a précisé qu’il a attendu plusieurs jours avant de passer un examen, et dès qu’il a été testé positif, il a été envoyé dans un hôtel de la région. “Je suis dans cette chambre d’hôtel depuis 18 jours”, a ajouté Foley.

Message de Mick Foley après avoir été testé positif au COVID-19. (Twitter)

«Cela n’a pas été très amusant. Au-delà des symptômes habituels de cette maladie, j’ai perdu l’occasion de fêter Noël et le Nouvel An avec ma famille. Je veux que tout le monde prenne cela au sérieux », a exhorté la légende de la lutte.

«Beaucoup de gens n’aimeront pas que j’aie contracté le virus après avoir insisté sur l’utilisation de masques et la distance sociale (…) J’ai fait de mon mieux, mais ce n’était pas suffisant. Je n’ai fait aucune apparition publique d’aucune sorte. L’année dernière, je n’ai assisté qu’à quatre firmes virtuelles, trois émissions de télé-réalité, deux rencontres personnelles, j’ai enregistré une publicité et je ne suis apparu qu’une seule fois à la WWE », a-t-il poursuivi.

«Je me suis exposé à douze tests COVID et j’ai essayé de le prendre aussi au sérieux que possible, mais en vain. Il y a des vaccins et des jours meilleurs à l’horizon, mais il y a encore des temps difficiles. J’espère que 2021 sera une meilleure année que 2020 en ce sens », a conclu Mick Foley à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux.

