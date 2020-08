Juste une semaine après SummerSlam, la WWE organise un autre pay-per-view. Cette fois, c’est Payback, le premier événement de marque Payback depuis 2017.

Pour la première fois la veille, Keith Lee aura un match en simple sur un PPV de la liste principale. Lee a laissé tomber le championnat NXT à Karrion Kross à NXT TakeOver XXX et s’est présenté deux nuits plus tard à Raw, où il a commencé à se quereller avec Randy Orton. Après avoir profité de quelques moments remarquables lors du match par équipe à cinq lors de Survivor Series en novembre, Lee se mettra à l’honneur sur la grande scène contre l’un des plus grands noms de la WWE.

Lee attribue sa performance à Survivor Series pour avoir aidé à relancer sa poussée vers le haut de la carte NXT qui a finalement conduit à sa place actuelle sur la liste de Raw.

“Roman n’a pas assez de crédit pour ce qu’il signifie pour ce sport”, a déclaré Lee à SI.com en juin. «Et il est allé au-delà pour créer ce moment. Le simple geste de notre coup de poing, il a transformé cela en magie. Ce fut le début de quelque chose de très spécial pour moi. C’est une telle superstar qu’il a fait de ce moment une ombre sur tout ce qui s’est passé dans ce match, et je ne l’oublierai pas.

Le principal tirage au sort à Payback sera le retour sur le ring de Roman Reigns, qui a fait une apparition surprise à SummerSlam à la fin du match Bray Wyatt-Braun Strowman, présentant un nouvel avantage dans un battement après la cloche des concurrents. Les trois hommes s’affronteront dans un match No Holds Barred pour le championnat universel de Wyatt.

Carte de match complète

Keith Lee contre Randy Orton Match de championnat universel WWE: “The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Braun Strowman contre Roman Reigns (match de triple menace sans retenue) Match de championnat de la WWE États-Unis: Apollo Crews (c) contre Bobby LashleyWWE Match de championnat féminin par équipe: Sasha Banks et Bayley (c) contre Shayna Baszler et Nia Jax

Comment regarder

Date: Dimanche 30 août

Emplacement: Amway Arena, Orlando

Heure de début: 19 h HE

Direct: Réseau WWE