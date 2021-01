Wwe veut commencer 2021 en beauté avec la trente-quatrième édition du Grondement royal, l’un des événements les plus attendus par les fans. Et est-ce que la «vraie bataille» ouvrira la voie à WrestleMania 37, donc personne ne voudra la rater.

Le Royal Rumble 2021 se tiendra ce dimanche 31 janvier à partir de 19h00 (heure péruvienne) et sera diffusé par FOX Action pour l’Amérique latine. Le premier événement de l’année à la WWE aura lieu au Tropicana Field à Tampa en Floride, qui en raison de la pandémie n’aura pas de fans en personne.

L’événement tant attendu de la WWE, pour l’instant, a confirmé cinq matchs sur sa carte. Cependant, l’attraction principale sera sans aucun doute la «bataille royale» de 30 combattants. Non seulement parce que le vainqueur sera à WrestleMania 37, mais parce que plus d’un combattant surprise pourrait apparaître sur le ring.

WWE Royal Rumble 2021: programmes d’événements et chaînes

Pérou: 19h00 / FOX ActionEquateur: 19h00 / FOX ActionColombie: 19h00 / FOX ActionEtats-Unis: 19h00 (heure de l’Est) / WWE NetworkMexique: 18h00 / FOX Sports – WWE NetworkArgentine: 21h00 / FOX ActionChile: 21h00 / FOX ActionParaguay: 21h00 / FOX ActionUruguay: 21h00 / FOX ActionVenezuela: 20h00 / FOX ActionBolivie: 20h00 / FOX Action Espagne: 2 : 00 am (lundi) / WWE Network

Pour le moment, 17 combattants ont confirmé leur présence dans le match du Royal Rumble, parmi lesquels AJ Styles, Edge, Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Randy Orton et John Morrison se démarquent. De même, la liste des femmes participera également à leur “ bataille royale ”, cherchant une place à WrestleMania 37.

Du côté des femmes, 12 superstars ont déjà une place réservée, parmi les principales Charlotte Flair, Alexa Bliss, Bayley et Nia Jax. Alors que le reste des combats aura un titre en jeu.

Avant de participer au Rumble, Charlotte Flair et Asuka défendront les titres par équipe féminine contre Nia Jax et Shayna Baszler. De plus, Roman Reigns entrera en collision avec Kevin Owens pour la ceinture universelle lors d’un dernier match debout.

Le titre de la WWE sera également en jeu, car Drew McIntyre, le dernier vainqueur du Royal Rumble, défendra la ceinture contre Goldberg, qui est revenu pour défier l’Écossais. A noter que côté musical, Bad Bunny fera son apparition pour chanter son tube ‘Booker-T’.

WWE Royal Rumble 2021: carte d’événement

Match Royal Rumble Hommes (Randy Orton, Edge, AJ Styles, Big E, Daniel Bryan, Sheamus, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Jey Uso, Cesaro, The Miz, John Morrison, Otis, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler et Mustafa Ali sont les participants confirmé jusqu’à présent)Match Royal Rumble Femmes (Shayna Baszler, Alexa Bliss, Peyton Royce, Bianca Belair, Bayley, Charlotte Flair, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke, Tamina, Liv Morgan et Ruby Riott sont des participants confirmés jusqu’à présent)Championnat de la WWE: Drew McIntyre (c) contre GoldbergChampionnat universel: Roman Reigns (c) vs. Kevin OwensChampionnat féminin par paires: Charlotte Flair et Asuka (c) contre Shayna Baszler et Nia Jax

