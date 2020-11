Pour mémoire, il restera que la marque RAW a vaincu SmackDown (4-3) en Survivor Series 2020, puisque l’essentiel de la nuit était la présence de L’entrepreneur, qui a comparu à la clôture de l’événement pour dire au revoir au ring.

Avec une carrière de 30 ans, The Undertaker a mis fin à son temps en tant que combattant dans Survivor Series. Précisément, l’événement dans lequel il a fait ses débuts à la WWE en 1990.

Plusieurs légendes, telles que Triple H, Shawn Michaels, Kane et entre autres, se sont réunies pour honorer The Undertaker. Et après une vidéo compilée de ses meilleures années, Vince McMahon lui a consacré quelques mots avant de céder la place à «Phenomenon».

Après cela, les cloches ont été entendues et The Undertaker a fait son apparition tant attendue. Et bien que les fans n’étaient pas présents, de leurs moniteurs, les applaudissements et le “Merci, Taker” ont pu être entendus.

Le ‘Dead Man’ est entré sur le ring, a pris le micro et a dit au revoir aux fans de la WWE. «Pendant 30 longues années, j’ai fait cette marche et j’ai mis de nombreuses personnes au repos. Et maintenant, mon heure est venue. Mon temps est venu de laisser The Undertaker reposer en paix.

«Taker» a fait sa pose classique sur le ring et est sorti vers la rampe principale où il a tendu le bras en signe d’adieu.

The Undertaker a pris sa retraite de la WWE après une course de 30 ans à Survivor Series 2020 (WWE / FOX Action)

WWE Survivor Series 2020: résultats des événements

-Le Miz a remporté le Battle Royal entre les marques – RAW

-Team RAW a battu l’équipe SmackDown dans le match traditionnel Survivor Series – RAW

-Les bénéfices de la rue ont vaincu le nouveau jour – SmackDown

-Bobby Lashley a battu Sami Zayn – RAW

-Sasha Banks a vaincu Asuka – SmackDown

-L’équipe féminine RAW a vaincu l’équipe SmackDown – RAW

-Roman Reigns a battu Drew McIntyre dans l’événement principal – SmackDown

Le coup d’envoi de la soirée aura lieu à 6h00 de l’après-midi (heure péruvienne) et les matchs stellaires commenceront à se jouer à partir de 7h00 du soir. La transmission sera en charge de Fox Sports.

WWE Survivor Series: Calendrier des événements

17h00 / 18h00 – Mexique

18:00 / 19:00 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

19:00 / 20:00 heures – Venezuela, Bolivie

20h00 / 21h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

00:00 / 01:00 le lundi – Espagne, Allemagne, Italie, France

La suprématie de la WWE entre à nouveau en jeu entre les champions et les équipes masculines et féminines de SmackDown et Raw, lors d’une journée spéciale qui servira à rendre hommage à The Undertaker, légende de la lutte professionnelle, qui prendra sa retraite en une cérémonie émouvante.

Série WWE Survivor: carte complète

‘The Final Farewell’ / La cérémonie de retraite de l’Undertaker

Survivor Series match Hommes / Équipe RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman et Riddle) vs. Équipe SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, «King» Corbin, Seth Rollins et Otis)

Survivor Series match Femmes / Équipe RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans et Lana) vs. Équipe SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley et Natalya)

Le champion de la WWE Drew McIntyre vs. Champion universel Roman Reigns

Champion brut Asuka vs. Champion de SmackDown Sasha Banks

Raw Tag Team Champions The New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods) vs. SmackDown Tag Team Champions The Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford)

Le champion de l’UE Bobby Lashley vs. Champion intercontinental Sami Zayn

Interprétation du coup d’envoi / bataille royale

