Bien qu’il soit maintenant l’un des personnages les mieux payés d’Hollywood, Le rocher il n’oublie pas ceux qui l’ont aidé à ses débuts. Cette fois, Dwayne Johnson a surpris un ancien employé de Wwe, lui donnant un pick-up Ford F-150.

Et c’est que l’employé de la WWE, Havery Wippleman, l’a aidé à acheter sa première voiture avant de devenir célèbre. Grâce à son compte Instagram, The Rock a partagé comment la réunion et le cadeau qui a suivi se sont déroulés.

L’ancien champion de la WWE a rappelé que Wippleman l’avait accueilli chez lui, alors qu’il n’avait pas de logement et qu’il lui avait également donné 40 dollars, qu’il avait utilisés pour acheter sa première voiture.

Mais la partie la plus émouvante est venue quand The Rock a dit à Lauer que le camion qui était derrière eux serait le sien. “Oh mon Dieu! Personne n’avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi auparavant. Je ne peux pas y croire, je t’aime tellement. Je n’oublierai jamais cela. Mon Dieu », a déclaré Wippleman à la star hollywoodienne.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que The Rock a montré sa générosité. A Noël, l’ancien champion de la WWE a réalisé les rêves d’un père en lui offrant des cadeaux pour ses enfants. La famille traversait des problèmes financiers et a commencé à vendre ses affaires en ligne.

Cependant, The Rock a entendu la nouvelle et a décidé de les aider. «Je dois vous dire que vous méritez tout et plus, mon ami. Vous êtes une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, car la réalité est que vous représentez de nombreux parents à travers le monde qui vivent des moments difficiles », a déclaré Dwayne Johnson.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER