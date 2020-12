Xavi Hernández a surpris tout le monde en prenant ses distances avec la carrière électorale du Barça. L’entraîneur d’Al-Saad, favorisé par les fans et les candidats à la présidence, a envoyé une lettre dans laquelle il laisse entendre que ne sera pas disponible pour reprendre l’équipe jusqu’après la Coupe du monde au Qatar, prévue pour novembre et décembre 2022.

«Bien que plus tard, il sera temps de passer à l’étape suivante de ma carrière, pour le moment, Je me concentre sur le fait de profiter de mon séjour ici (au Qatar) et de profiter au maximum de l’occasion pour jouer un petit rôle sur le voyage passionnant du Qatar jusqu’en 2022 », a-t-il déclaré dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux.

Avec ces mots, Xavi indique clairement que Víctor Font -Le candidat qui avait été le plus proche de lui- manque de son entraîneur fétiche pour démarrer son projet sportif. Le candidat qui avait débuté en tant que favori aux élections culés a subi deux revers graves cette semaine. Premier Laporta a réalisé une manœuvre marketing historique pour se positionner à 100 mètres du Bernabéu à travers une affiche géante et maintenant vous avez la nouvelle de la démission du meilleur milieu de terrain de l’histoire de l’Espagne.

Barcelone traverse désormais une période difficile avec le Départ prévisible de Leo Messi et les problèmes économiques qui noient le club. Xavi sait qu’il a l’opportunité de prendre le contrôle du Barça, mais peut-être que le scénario n’est pas le plus favorable pour le moment. Son accord avec le Qatar lui offre sécurité et tranquillité d’esprit en attendant de savoir où ils vont réussir au club pour survivre.

Le fait de se dissocier de la candidature de Víctor Font ouvre la porte pour pouvoir travailler dans le futur avec le nouveau président qui part. Celui de Terrasa a su jouer ses cartes à merveille à un moment d’incertitude maximale pour l’avenir du Barça.