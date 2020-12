Xavi Hernández célèbre un but avec le FC Barcelone .

Le milieu de terrain espagnol Xavi Hernández a été choisi pour faire partie du Ballon d’Or de la meilleure équipe de l’histoire, lancé par France Football et voté par 140 journalistes spécialisés du monde entier.

La formation complète est composée du gardien de but Lev Yachine, du centre Franz Beckenbauer, des arrières latéraux Cafu et Paolo Maldini, des milieux défensifs Xavi Hernández et Lothar Matthaus, des milieux offensifs Diego Maradona et Pelé; et les attaquants Leo Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario.

Avec curiosité, Xavi n’a jamais remporté le Ballon d’Or individuel Tout au long de sa carrière, mais enfin il a été reconnu dans cette version de groupe que la publication française a promue en raison de la pandémie, puisqu’il a refusé de décerner son traditionnel prix annuel au meilleur joueur du monde.

En réalité, le plus proche de l’ancien joueur espagnol a été de remporter le prix en 2009, 2010 et 2011, quand il a terminé troisième dans les votes respectifs. Au cours de toutes ces années, le Ballon d’Or est allé à Leo Messi, son coéquipier à Barcelone.

Enfin, Xavi était le uniquement espagnol dans le meilleur onze historique, pour lequel ses compatriotes Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Pep Guardiola, Xabi Alonso et Luis Suárez ont également été nominés, qui reste le seul Espagnol à avoir remporté le Ballon d’Or individuel.