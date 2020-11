le élections à la présidence du Fútbol Club Barcelona ils continuent d’ajouter des candidats, dans ce qui vise à être l’une des élections les plus intrigantes de l’histoire récente du club. Josep María Bartomeu, qui a démissionné il y a quelques semaines après avoir été incapable de tenir le fil qu’il tenait, Xavi Vilajoana le candidat de continuation qu’il recherchait pour le club.

Celui qui était un joueur de la section futsal du Barça connaît le club tant en management que dans le sport et répond à une exigence essentielle grâce à son idéologie d’indépendance, diffusée sur les réseaux sociaux au point de qualifier l’Espagne d ‘«État fasciste», après avoir entendu la décision de la Cour suprême contre les conspirateurs du coup d’État.

Vilajoana n’a eu aucun scrupule à critiquer l’Espagne publiquement sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, à partir duquel il partage désormais des tweets sur sa candidature à la présidence de Barcelone, qui a été rendu public ce jeudi à Barcelone. Sur Twitter, Xavi a l’habitude d’être actif, notamment dans la section “ j’aime ”, dans laquelle il a approuvé publications en faveur de l’indépendance avec Pep Guardiola et le tsunami démocratique en tant que protagonistes, ainsi que la moquerie des actions des partis constitutionnels tels que le PP.

«Je me définis comme un club man et le meilleur candidat», Vilajoana a assuré dans un entretien avec Sport, déjà en tant que candidat et une fois les points fondamentaux de sa candidature présentés. Au sein d’un club qui n’a pas été publiquement identifié comme lié au mouvement indépendantiste catalan, la figure du “ dauphin ” de Bartomeu assure la continuité dans les aspects politiques, qui est devenue une condition différentielle et un sceau de l’entité culé.

Un CV brillant, au-delà de l’idéologie

A 47 ans, Vilajoana estime que son temps est venu de franchir le pas définitif dans l’entité qui l’a vu grandir, d’abord en tant que joueur puis en tant que manager. Membre de la Jeunesse, des Sub-19 et du Barça C entre 1991 et 1994, Xavi a déménagé dans la section de futsal du club après un parcours frustré dans le football catalan. Brillant et avec de nombreuses préoccupations au-delà du football, le candidat à la présidence est diplômé en ADE, sciences humaines et PDG de l’IESE, et dirige sa propre entreprise de construction, en plus de faire partie du conseil d’administration de Barcelone depuis 2015, où il a pris des mesures pour devenir l’un des candidats au futur président du Barça.