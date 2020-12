Mis à jour le 12/03/2020 à 20h00

Microsoft aura dans son catalogue de jeux gratuits un total de 17 jeux vidéo pour les abonnés de Xbox Game Pass pour le dernier mois de 2020. Control, développé par Remedy et 505 Games en 2019, est l’une des pièces les plus attendues de la communauté.

Garde en tête que Xbox Game Pass offre une expérience multiplateforme. Les abonnés pourront profiter jeux gratuits à la fois sur les consoles Xbox et sur PC et appareils mobiles (Xbox Game Pass Ultimate).

Afin de ne pas perdre l’opportunité de télécharger votre jeux gratuits de XboxN’oubliez pas que la plateforme a été mise à jour pour activer le pré-téléchargement des titres qui ne sont pas encore disponibles.

Ci-dessous, nous partageons la liste complète des jeux gratuits qui viendra sur la Xbox via le système d’abonnement Xbox Game Pass.

XBOX GAME PASS | 3 décembre

Contrôle (Android et Xbox) Haven (Xbox et PC) Rage 2 (Android) Doom Eternal (PC) Slime Rancher (Android et Xbox) Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) Oui, Votre grâce (Android, Xbox) et PC)

XBOX GAME PASS | 4 décembre

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive

XBOX GAME PASS | 8 décembre

Call of the Sea (Android, Xbox et PC) Monster Sanctuary (Android et Xbox) Starbound (PC)

XBOX GAME PASS | 9 décembre

XBOX GAME PASS | 10 décembre

Assetto Corsa (Android et Xbox) Gang Beasts (Android et Xbox) GreedFall (Android, Xbox et PC) Superhot: Mind Control Delete (Android et Xbox) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Xbox et PC)

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.