Comme Sony avec le PS5, Microsoft n’est pas loin derrière et a annoncé les sorties qu’il aura Xbox d’ici 2021. Toutes les nouvelles ont été annoncées via la page Xbox Wire. Jetons un coup d’œil aux choses les plus intéressantes.

La grande dette de Microsoft avec le lancement de la ligne Xbox Séries est le retour du Master Chief avec Halo infini. À cela s’ajoute environ 30 nouveaux contenus qui atteindront des franchises telles que Forza, Sea of ​​Thieves, Grounded et plus, ainsi que les nouvelles annonces de la formule. Studios de jeux Xbox Oui Bethesda.

Sur ce dernier, Xbox accueillera officiellement l’équipe de Bethesda, créateurs de franchises comme The Elder Scrolls, Fallout et Doom. Cela représente une augmentation de 15 à 23 équipes de studio de création d’ici 2021.

Pour clôturer, Microsoft a annoncé la participation du Xbox dans Les Game Awards.

Sorties Xbox en 2021

CrossfireX12 MinutesLego Star Wars: La Saga SkywalkerFar Cry 6Tom Clancy’s Rainbow Six QuarantineChorusRuined King: Une histoire de League of LegendsScarlet NexusBalan WonderworldResident Evil VillageL’évasion artistiqueEcho GenerationSongs of IronTunicSableBright Memory InfiniteWay to the WoodsEcho Generation

Jeux à venir sur Xbox Game Pass en 2021

Halo InfinitePsychonautes 2L’AscensionLe MoyenLe GunkWarhammer 40K: DarktideExomechaShreddersScornSkatebirdDead Static DriveLa Bonne Vie

