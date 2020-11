Mis à jour le 12/11/2020 à 13h53

Xbox série x et Xbox Series S ont été un succès dès le premier jour de leur lancement. Les deux consoles ont battu le record du meilleur lancement de l’histoire de Xbox en 24 heures.

Le plus haut représentant de Xbox, Phil Spencer, a annoncé via son compte Twitter officiel que le département des jeux vidéo de Microsoft avait réalisé d’excellents chiffres lors du lancement le 10 novembre.

“Merci à tous de nous soutenir dans le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox”, lit-on dans le message.

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec le commerce de détail pour nous réapprovisionner le plus rapidement possible. Vous continuez à nous montrer que la puissance connective du jeu est plus importante que jamais. – Phil Spencer (@ XboxP3) 12 novembre 2020

«En 24 heures, nous avons vendu plus de consoles, dans plus de pays, que jamais. Nous travaillons avec les chaînes de magasins pour réapprovisionner les unités dès que possible ».

“Vous continuez à nous montrer que la puissance de connexion du jeu vidéo est plus importante que jamais”, a ajouté le responsable de Xbox.

Les prix annoncés par Microsoft pour les États-Unis du Xbox série x Oui Xbox Series S ils sont respectivement de 499 $ et 299 $.

Selon l’IGN, les prix du Xbox série x Oui Série S ils seront respectivement de 13 999 et 8 499 pesos au Mexique et de 2 499 900 et 1 499 900 pesos en Colombie. Dans le cas du Chili, la console la plus puissante aura un prix de 529 990 et sa version économique coûtera 319 990 pesos.

XBOX SERIES X | Fiche technique

CPU: Processeur 8 cœurs 3,8 GHz personnalisé avec microarchitecture AMD Zen 2 et photolithographie 7 nmGPU: Processeur graphique personnalisé avec 52 unités de calcul à 1,825 GHz, microarchitecture AMD RDNA 2 et 12 TFLOPSMémoire: GDDR6 16 Go avec bus 320 bitsBande passante: 10 Go à 560 Go / s et 6 Go à 336 Go / sPerformances d’E / S: 2,4 Go / s (données non compressées) et 4,8 Go / s (données compressées)Espace de rangement: SSD personnalisé de 1 To avec interface NVMeUnité optique: Lecteur Blu-ray 4KDu son: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD avec Atmos et LPCM jusqu’à 7.1 canauxConnectivité: 1 x HDMI 2.1, 3 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Gigabit Ethernet et 1 emplacement pour carte d’extension Seagate 1 ToConnectivité sans fil: WiFi 802.11ac et connexion radio bi-bande pour les accessoiresDimensions: 151 x 151 x 301 millimètrePoids: 4,44 kg

