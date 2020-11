Mis à jour le 11/04/2020 à 20:44

Il a pris les devants! Microsoft profitera du matériel Xbox série x pour courir le tout premier titre en 6K. L’initiative fera de la 4K une chose du passé, même si Sony promet de standardiser cette qualité d’image avec la PS5.

Le développeur Moon Studios a confirmé que Ori et la volonté des feux follets, la suite d’Ori and the Blind Forest, sera repensée pour fonctionner en 6K sur le Xbox série x, dont le lancement est une question de jours.

Directeur de Ori et la volonté des feux follets, Thomas Mahler, a confirmé le projet en notant que le titre “a un mode où le jeu est rendu en interne à une résolution de 6K et mis à l’échelle en 4K”.

«Je ne pense pas qu’il y aura quelque chose de comparable en termes de qualité d’image pendant un certain temps. Préparez votre LG OLED! », A-t-il ajouté.

Le 6K sera l’avenir de Xbox série x Oui PS5, car l’objectif actuel est de standardiser la 4K. À cela s’ajoute que les joueurs doivent disposer d’un téléviseur adapté pour profiter de chaque détail animé dans une résolution aussi élevée.

Microsoft a annoncé les prix officiels du Xbox Series S Oui Xbox Series S pour 499 $ et 299 $, respectivement, et le lancement est prévu pour le 10 novembre. Tout indique que la conversion ne sera pas la même pour cette partie du monde.

Selon l’IGN, les prix du Xbox série x Oui Série S ils seront respectivement de 13 999 et 8 499 pesos au Mexique et de 2 499 900 et 1 499 900 pesos en Colombie. Dans le cas du Chili, le Xbox série x Oui Série S Il en coûte respectivement 529 990 et 319 990 pesos.

