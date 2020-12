Mis à jour le 12/11/2020 à 20:11 PM

Attendez-vous votre téléphone portable Xiaomi passer à Android 11? Vous devriez le savoir maintenant. Bien que les premiers à obtenir le nouveau logiciel Google soient les modèles actuels, il a également été divulgué quels téléphones portables 2019 disposeraient du système d’exploitation susmentionné.

Bien que la date officielle de l’arrivée de Android 11 pour ces terminaux, celui déjà dans la liste est beaucoup.

Certaines fonctionnalités qui représentent le plus dans Android 11 sont la possibilité d’obtenir plus de sécurité dans l’application, ainsi que de prendre soin de votre batterie.

Par exemple, à partir de maintenant, toutes les conversations de votre Xiaomi Ils auront une section dédiée dans la barre de notification afin qu’ils soient plus faciles à afficher, à répondre et à gérer à partir d’un seul endroit. Vous pouvez choisir celles qui sont prioritaires et les classer en fonction de leur pertinence. Ces discussions importantes peuvent également être affichées sur l’écran de verrouillage et générer des notifications même en mode “Ne pas déranger”.

LISTE DES TÉLÉPHONES CELLULAIRES XIAOMI DE 2019 QUI DISPOSERA D’ANDROID 11

Redmi Note 8Redmi Note 8 ProRedmi K20 Pro / Mi 9T ProRedmi K30S UltraMi CC9 / Mi 9 LiteMi CC9 Meitu EditionMi 9 SEMi 9Mi 9 Pro La note 8 de Xiaomi peut être mise à jour vers Android 11 et ainsi obtenir les propriétés du nouveau logiciel. (Photo: Xiaomi)

