Mis à jour le 28/12/2020 22 h 37

Xiaomi a décidé de lancer son nouveau smartphone qui suscite beaucoup de controverse non pas à cause de son design ou de tout accessoire sur son corps. Savez-vous tout sur lui Xiaomi Mi 11? Combien ça coûtera? Nous vous indiquons ici les caractéristiques et le coût de ce nouveau terminal de la marque chinoise.

Pour commencer, les rumeurs se sont confirmées. Il Xiaomi Mi 11 Ce sera le premier téléphone portable de la marque qui n’aura pas de chargeur physique à l’intérieur de la boîte dans le même style que l’iPhone 12. Il sera vendu séparément et coûtera, en Chine, environ 99 yuans.

REGARDEZ: Xiaomi Mi 11: sachez pourquoi il n’inclura pas de chargeur

D’autre part, l’appareil est livré avec un écran AMOLED de 6,81 pouces et peut avoir jusqu’à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, selon la version que vous choisissez.

Mais ce qui est le plus frappant, c’est qu’il a remporté la course à plusieurs, puisque le téléphone portable de Xiaomi est le premier à avoir le dernier processeur Snapdragon 888, ce qui le place au sommet.

Finalement, le Xiaomi Mi 11 Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh, avec une charge rapide de 55W et une charge sans fil de 50W. Combien ça coûtera? Ici, nous vous disons.

FICHE TECHNIQUE XIAOMI MI 11: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: AMOLED 6,81 ″ QHD + 120 Hz. Son écran tactile 480 Hz. HDR10 +DIMENSIONS ET POIDS: 64,3 x 74,6 x 8,06 mm avec 196 g.PROCESSEUR: Snapdragon 888RAM: 8/12 GoESPACE DE RANGEMENT: 128/256 GoCAMÉRA FRONTALE: 20 mégapixelsCAMÉRA ARRIÈRE: 108 mégapixels le principal. UGA 13 mégapixels. Objectif macro 5 mégapixelsTAMBOURS: 4600 mAh avec charge rapide 55W. Charge sans fil de 50 W. Charge inverse 10WSYSTÈME OPÉRATIF: Android 11 avec couche de personnalisation MIUI 12CONNECTIVITÉ: 5G. WiFi 6. Bluetooth 5.0. GPS. NFC. Infrarouge. USB type CAUTRES: Haut-parleurs stéréo. Lecteur d’empreintes digitales à l’écranPRIX: À partir de 500 euros pour changer