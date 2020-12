Mis à jour le 16/12/2020 à 19:40

Il Xiaomi Pocophone M3 arrive au Pérou et a déjà commencé à être vendu au Linio. Le terminal d’entrée de milieu de gamme qui a un design assez différent du reste de son secteur à l’arrière, trois capteurs de caméra, Batterie de 6000 mAh et écran Full HD +.

Il Xiaomi Poco M3, successeur du Poco M2, est livré avec un écran Full HD + de 6,53 pouces et alimenté par un processeur Snapdragon 662 accompagné de 4 Go de RAM avec des options de 64 Go ou 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 512 Go.

En ce qui concerne son système de caméra, il dispose d’un triple objectif 48MP, d’un bokeh 2MP et d’une macro 2MP, ainsi que d’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies.

REGARDEZ: Xiaomi: regardez la liste des téléphones portables qui seront mis à jour vers Android 11

“Il Pocophone M3 C’est le dernier grand lancement de l’année pour Xiaomi. C’est l’un des smartphones les plus attendus en raison de la quantité de spécifications qu’il propose à un coût très abordable. Cet équipement est déjà un succès commercial dans les pays où il a été lancé et nous pensons que le Pérou ne fera pas exception car nous l’offrons exclusivement à un prix très compétitif », a déclaré Sebastián Napurí, directeur des ventes internationales de Linio.

Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 662, une puce à huit cœurs avec une vitesse de 2,0 GHz, qui permet à l’utilisateur de faire fonctionner plusieurs applications et jeux simultanément. Complétez ses fonctionnalités avec un généreux Batterie de 6000 mAh charge rapide, deux haut-parleurs, port infrarouge, lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation et exécute MIUI 12 basé sur Android 10.

“Le Pocophone M3 arrive chez Linio à partir du jeudi 17 décembre, ce sera la première et la seule plateforme qui aura ce modèle exclusif de la marque”, a conclu Napurí.

Le Pocophone M3 est livré avec la prise de charge, les manuels d’utilisation, le câble USB et un étui noir. (Photo: Xiaomi)

FICHE TECHNIQUE XIAOMI POCOPHONE M3: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: 6,53 pouces avec résolution FullHD +. Gorilla Glass 3DIMENSIONS ET POIDS: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm et 198 g PROCESSEUR: Qualcomm Snapdragon 662 GPU: Adreno 610 RAM: 4 Go STOCKAGE: 64/128 Go + microSD (jusqu’à 512 Go) CAMÉRA ARRIÈRE: 48 MP f / 1.79 – Macro 2 MP f / 2.4 – Profondeur 2 MP f / 2.4 CAMÉRA FRONTALE: 8 MP f / 2.05 BATTERIE: 6000 mAh avec charge 18 WS SYSTÈME D’EXPLOITATION: Android 10 avec couche de personnalisation MIUI 12 pour POCO CONNECTIVITÉ: 4Gm 2,4 GHz / 5 GHz WIFI, Bluetooth 5.0 AUTRE: Stéréo, jack 3,5 mm, double SIM, capteur IR, radio PRIX: S / 599 (64 Go) et S / 649 (218 Go)

EN SAVOIR PLUS SUR XIAOMI