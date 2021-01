L’actrice Ximena Duque traverse une période difficile après avoir été testée positive pour COVID-19[feminine pendant la grossesse de votre troisième enfant. C’est son fils aîné, Cristian Carabias, qui a fait la une des journaux sur les réseaux sociaux.

À travers leurs histoires de Instagram, Carabias a raconté comment allait sa famille et qu’il était le seul à avoir été testé négatif pour coronavirus. «Ma mère s’est montrée positive, Jay s’est avérée positive et Luna s’est révélée positive. J’étais le seul à sortir négatif. C’était il y a une semaine », a-t-il commenté.

En quelques heures, l’actrice a confirmé la nouvelle et a remercié ses followers pour leur inquiétude. «Je suis infiniment reconnaissant pour tant de messages d’amour. Ma famille et moi nous remettons petit à petit, c’est un processus. Un manège», A-t-il commenté sur ses réseaux sociaux.

«Je voudrais vous dire que le processus a été facile, mais c’est la chose la plus difficile que j’ai eu à vivre sous de nombreux aspects. Ce virus attaque les émotions de manière très folle “, a déclaré l’actrice et influenceuse.

De la même manière, il a demandé à ses fidèles d’être plus conscients de la maladie et de prendre soin d’eux-mêmes. “C’est quelque chose de très nouveau, il y a une mutation et une nouvelle variante du virus. Si cela vous a déjà donné, cela ne signifie pas que vous bénéficiez d’une immunité. Soyons responsables de nous-mêmes et du reste », a-t-il déclaré.

Finalement, il a affirmé que Skye, le nom qu’il donnera à son troisième enfant, et qu’elle sortira victorieuse du moment difficile.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Stephanie Valenzuela rechute: “Je suppose qu’il y a des croix que je dois porter”

ZONE POPULAIRE | Stephanie Valenzuela rechute: “Je suppose qu’il y a des croix que je dois porter”