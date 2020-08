Le programme de mercredi des matchs de la NBA a finalement été reporté car les joueurs des Bucks ont décidé de boycotter leur match prévu contre le Magic. Les Rockets et Thunder ont emboîté le pas, suivis des Trail Blazers et des Lakers.

“Nous demandons justice pour Jacob Blake et exigeons que les officiers soient tenus responsables”, ont déclaré les Bucks dans un communiqué de l’équipe. << Pour que cela se produise, il est impératif que l'Assemblée législative de l'État du Wisconsin se réunisse à nouveau après des mois d'inaction et prenne des mesures significatives pour régler les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et de réforme de la justice pénale. Nous encourageons tous les citoyens à s'éduquer, à prendre des mesures pacifiques et responsables. action, et n'oubliez pas de voter le 3 novembre. "

D’autres ligues sportives ont suivi les traces de la NBA en ne jouant pas non plus à des jeux. Mais était-ce une chose d’un jour, ou est-ce que ce sera une tendance à aller de l’avant? Ci-dessous, nous expliquerons ce que nous savons des affrontements de jeudi entre les Nuggets contre Jazz, les Celtics contre les Raptors et les Clippers contre les Mavericks, ainsi que ce qui se passe à l’avenir.

Y a-t-il des matchs NBA aujourd’hui?

Il n’y aura pas de matchs NBA disputés le jeudi 27 août.

Les trois matchs éliminatoires d’aujourd’hui seront reportés, a déclaré une source à ESPN. Discussion en cours sur le moment où les équipes reprendront le jeu. https://t.co/A2PazNKDhy – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2020

Après quelques réunions matinales dans la bulle NBA jeudi matin, les joueurs ont décidé de plusieurs choses. Tout d’abord, la saison NBA reprendra. Cependant, les trois matchs prévus jeudi seront reportés. Les trois jeux prévus pour jouer comprenaient le Nuggets contre Jazz, Celtics contre Raptors et Clippers contre Mavericks.

Cela s’ajoute aux trois matchs qui ont été reportés mercredi suite au boycott des équipes. Les jeux du mercredi inclus Magie contre Bucks, Tonnerre contre Rockets et Trail Blazers contre Lakers.

La lecture des rapports Atheltic devrait reprendre vendredi.

Sources: Les joueurs de la NBA – et la ligue – visent à reprendre les matchs vendredi. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 août 2020

Voici un aperçu du calendrier à venir de la NBA pour le week-end précédant l’arrêt:

27 août

Jeu

Temps

Nuggets vs Jazz (partie 6) Celtics reporté vs Raptors (partie 1) Reporté Clippers vs Mavericks (partie 6) reporté

28 août

Jeu

Temps

Télévision nationale

Bucks contre Magic (match 6) 16 h HE NBATV Rockets contre Thunder (match 6) 18 h 30 HE TNT Lakers contre Trail Blazers 21 h HE TNT

29 août

Jeu

Temps

Télévision nationale

Celtics contre Raptors (match 2) 16 h HE TNT Jazz contre Nuggets (match 7) 18 h 30 HE TNT Mavericks contre Clippers (match 7) 21 h HE TNT

30 août

Jeu

Temps

Télévision nationale

Magic vs Bucks (Game 7) TBD TBD Trail Blazers vs Lakers (Game 7) TBD TBD Thunder vs Rockets (Game 7) TBD TBD

La saison NBA 2020 reprendra-t-elle le jeu?

Les joueurs auraient décidé de reprendre la saison.

Les joueurs de la NBA ont décidé de reprendre les playoffs, a déclaré une source à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2020

Le jeu des rapports Atheltic devrait reprendre vendredi. On ne sait pas comment la ligue composera les matchs reportés pour le moment.

Pourquoi les équipes de la NBA boycottent-elles?

Une vidéo diffusée dimanche soir montre la police abattant Jacob Blake sept fois dans le dos à Kenosha, dans le Wisconsin. Blake, un homme noir de 29 ans, tentait de monter dans son SUV où ses trois enfants (âgés de 3, 5 et 8 ans) auraient été à l’intérieur. L’avocat de la famille Blake, Ben Crump, a déclaré que Blake était paralysé et qu’il “faudrait un miracle” pour qu’il marche à nouveau.

Depuis que le tournage a eu lieu à Milwaukee, les Bucks se sont sentis obligés d’intensifier et d’exiger des mesures.

“Les quatre derniers mois ont mis en lumière les injustices raciales en cours auxquelles sont confrontées nos communautés afro-américaines. Les citoyens du pays ont utilisé leurs voix et leurs plates-formes pour dénoncer ces actes répréhensibles”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. << Au cours des derniers jours, dans notre État d'origine, le Wisconsin, nous avons vu la vidéo horrible de Jacob Blake abattu dans le dos sept fois par un policier à Kenosha, et la fusillade supplémentaire de manifestants. Malgré le plaidoyer écrasant pour le changement , il n'y a pas eu d'action, nous ne pouvons donc pas nous concentrer aujourd'hui sur le basket-ball. "