Yadier Molina avec la rare erreur de dimanche soir.

Le receveur des Cardinals, qui a été testé positif au coronavirus début août, a publié une photo de groupe aux côtés d’autres personnes tard dimanche avec la légende «f— covid» et un homme haussant les épaules. Molina modifiera plus tard la légende pour supprimer le “f— covid”, avant de supprimer la photo dans son intégralité de son flux Instagram.

Les Cardinals, qui ont subi l’un des plus longs arrêts de la saison MLB après qu’une épidémie a ravagé leur équipe, sont revenus jouer le 15 août après avoir reporté 19 de leurs matchs après le 29 juillet.

Molina était l’un des sept joueurs des Cardinals qui ont été testés positifs lors de l’épidémie initiale du 3 août, avec Paul DeJong et d’autres joueurs et membres du personnel.

Bien qu’il n’y ait aucune menace pour Molina de transmettre le coronavirus à d’autres maintenant qu’il est débarrassé de la maladie, rien ne garantit que Molina n’attrapera pas le virus des autres une deuxième fois, ce qui pourrait le propager à ses coéquipiers ou membres du personnel en cours de route.

En toute honnêteté, on ne sait pas non plus quand cette photo a été prise pour la première fois, bien que son histoire Instagram le montre portant la même tenue (et l’étrange chapeau de seau Broncos) que dans la publication.

Dans tous les cas, il y a lieu de se demander pourquoi Molina a publié ceci – rassemblement de groupe en salle sans masque – quelques semaines seulement après que la saison des cardinaux ait été mise dans les limbes à cause du coronavirus. Au minimum, portez un masque.

La devise pour 2020 est «lisez la salle», et peu importe le moment et l’endroit où cette photo a été prise, Molina doit faire un meilleur travail à ce sujet.