Yael Carrera, capitaine de Gijón Handball. | LNE

La capitaine Yael Carrera exprime la décision de son équipe, Gijón Handball, de ne pas jouer le match contre Oviedo Femenino après qu’un des joueurs de l’équipe Carbayón ait été testé positif au coronavirus. Pour Carrera, il est clair que la santé compte plus que la concurrence. Il y avait unanimité au sein du personnel. «En attendant de voir ce qui allait se passer, nous sommes allés dans les vestiaires et en avons parlé; Nous savions que si le Comité de Compétition ne donnait pas la permission, nous devions jouer au jeu, mais nous avons commencé à parler entre nous et à la fin nous avons décidé de ne pas jouer; Nous avons consulté le coach et la direction, qui nous ont rapidement apporté leur soutien, ce dont nous sommes très reconnaissants. Au final, ce sont eux qui nous mettent en difficulté et ceux qui devront peut-être faire face à une sanction », explique le capitaine de l’équipe.

Pour Carrera, il est “regrettable” que son équipe puisse être le grand perdant sans avoir eu de positif et, de plus, avoir trouvé un accord pour reporter le match: “Je trouve cela dommage car à partir du moment où il y a un positif qu’ils n’ont pas pris mesures », souligne-t-il et donne un exemple de l’absurdité de cette situation:« Lorsqu’un positif est détecté dans une école, toute la classe est mise en quarantaine et, néanmoins, ici pour avoir un jeu reporté, il faut confirmer six positifs » . La Fédération n’a pas donné la permission de reporter le match, mais Carrera estime que “le dernier mot doit être les joueurs parce que c’est nous qui allons nous exposer si nous jouons.”

Dans la décision de l’équipe, cela pesait beaucoup qu’ils jouent tous comme un passe-temps, aucun d’entre eux ne vit de cela et même plusieurs travaux et ils ne voulaient pas risquer une contagion qui les obligeait à passer une quarantaine. “Il y a une collègue qui était à ERTE depuis un mois et qui a commencé à travailler lundi avec la levée des restrictions dans l’hôtellerie et le commerce et évidemment ils ne pouvaient pas risquer d’être appelés à tout moment et forcés de se confiner”, explique Yael, cela souligne que, “bien que nous jouions dans une compétition nationale, pour nous c’est un loisir, cela ne nous nourrit pas” et cette circonstance a pesé sur la décision.

Carrera ne blâme pas la situation sur les joueurs d’Oviedo: “Ils connaissent le positif de manière officieuse et les autorités ne l’avaient pas encore confirmé, ils ont donc été contraints de jouer”. Pour les Gijonnais, «c’est un peu une responsabilité individuelle. Si je sais que j’ai eu un contact direct avec un positif, je reste à la maison ».

La sanction sera connue demain

Le comité de compétition de la fédération espagnole se réunira demain et annoncera s’il sanctionne Gijón Handball pour ne pas avoir joué contre Oviedo Femenino. Les précédents ne sont pas du tout flatteurs pour l’équipe de Gijon: dans des cas similaires, la sanction a été de mille euros, la perte du match par 0-10, deux points de moins et un avertissement que la prochaine fois ils seraient expulsés de la Ligue et n’a pu remonter qu’à la fin de 2022-2023.

L’Oviedo féminin, en attente de santé

L’Oviedo Femenino n’avait reçu hier aucune communication du ministère de la Santé dans laquelle ils leur disaient officiellement que l’équipe devait être confinée, ce qui est nécessaire pour pouvoir reporter le prochain match que les Carbayonas doivent jouer: samedi, à 19 heures. , contre le Camargo à domicile. Ce que le club a fait, c’est suspendre l’entraînement pendant que l’ordre de se confiner arrive. Dans le cas où tel serait le cas, en plus du prochain, ils devraient également retarder le match précédemment reporté que l’Oviedo avait accepté de jouer le 23 de ce mois à León contre Cleba.

