Tout le monde afflue aux tournois de football Fantasy quotidiens lors de la semaine 1, en partie à cause de l’excitation pour une nouvelle saison, mais aussi parce que nous avons également été inondés de publicités télévisées et d’annonces podcast nous racontant des concours à un million de dollars pour la semaine d’ouverture de la saison. Soyons honnêtes, cependant, il est très peu probable que vous gagniez un de ces concours. Désolé, c’est vrai. Mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas encore tenter votre chance avec des GPP à plus petite échelle sur DraftKings, FanDuel ou Yahoo, en particulier s’il s’agit de formats à entrée unique. Cela vous donne une chance équitable contre tout le monde, et si vous frappez sur les bons joueurs, vous pourriez ramener à la maison un joli petit ajout à votre bankroll DFS et y jouer le reste de l’année.

Notre gamme de tournois Yahoo DFS de la semaine 1 comporte quelques risques calculés comme toute bonne gamme de GPP, mais nous y jouons relativement en toute sécurité avec certains de nos autres choix. Cette semaine 1 ne ressemble à aucune autre, car nous n’avons vu personne en action depuis la saison dernière. Il est particulièrement difficile de compter sur des joueurs avec de nouvelles équipes et des joueurs revenant de blessures. Au lieu de jouer le jeu du boom ou de la crise avec la majorité de nos choix, nous essayons plutôt de cibler certains joueurs clés qui pourraient avoir un propriétaire inférieur, ainsi que des joueurs avec des planchers relativement sûrs mais aussi des plafonds de premier plan.

Encore une fois, nous avons quelques jokers, y compris un échec recrue qui a reçu très peu de battage médiatique cet été, mais nous aimons toujours nos chances avec cette formation chargée de vétérans.

Cette programmation est destinée à un tournoi principal Yahoo DFS de la semaine 1 avec un budget de 200 $ (PPR demi-point et TD à quatre points)

#1

QB Carson Wentz, Eagles @ Washington (28 $)

En deux matchs contre Washington l’an dernier, Wentz a lancé pour 579 verges et six touchés. La défense de Washington ne s’est pas sensiblement améliorée, et bien que les Eagles entrent dans la semaine 1 avec un corps de réception épuisé, ils ont toujours le speedster DeSean Jackson, qui a incendié Washington pour 154 verges et deux scores lors de la semaine 1 la saison dernière, et des TE fiables Zach Ertz et Dallas Goedert. Ajoutez des arrières de réception talentueux (Boston Scott, Miles Sanders) et un peu de capacité de brouillage de Wentz, et vous avez un excellent quart-arrière GPP à haut plafond. Wentz pourrait également voir une faible appropriation en raison d’une blessure aux tissus mous qui l’a fait classer comme «douteux» pour la première partie de la semaine sur les sites DFS.

# 2

RB Josh Jacobs, Raiders @ Panthers (26 $)

Jacobs a effectué en moyenne 18,6 courses par match l’an dernier et devrait voir encore plus de travail dans le match de réception cette saison. Compte tenu de son rôle à haut volume et d’un match contre une défense des Panthers qui a permis le plus de points fantastiques aux RB la saison dernière, il est d’une grande valeur au prix RB6. Il offre un joli plancher avec un plafond plus haut que vous ne le pensez.

# 3

RB Boston Scott, Eagles @ Washington (15 $)

Scott est devenu un contributeur clé pour les Eagles l’année dernière, et il n’était pas seulement un troisième échec. Dans les cinq derniers matchs de la saison (en comptant les séries éliminatoires), Scott a couru 44 fois pour 176 verges et quatre touchés en plus d’enregistrer 23 réceptions pour 222 verges. Ces moyennes (13,4 touches au total, 4,6 réceptions, 79,6 verges au total, 0,8 TD) en font une option attrayante à son prix, et si vous tenez compte de la mystérieuse blessure de Miles Sanders à la jambe inférieure, Scott pourrait avoir une charge de travail encore plus importante. que d’habitude. Il constitue un partenaire solide, iforthodoxe, empilable avec Wentz, et si ces deux-là se connectent pour un TD, nous aimons nos chances d’être dans l’argent.

# 4

WR Julio Jones, Falcons contre Seahawks (32 $)

Nous savons que Jones est toujours un candidat pour mener la ligue dans les cibles dans une semaine donnée, et nous savons qu’il a l’un des étages les plus élevés de tous les receveurs. Son seul problème est les touchés, et bien qu’il ne soit pas le buteur le plus constant, il a tendance à obtenir le sien en grappes. Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux d’avoir l’un des meilleurs receveurs de la ligue dans notre alignement, même dans un match médiocre au meilleur.

# 5

WR Tyler Lockett, Seahawks @ Falcons (20 $)

Les Falcons étaient en dessous de la moyenne pour couvrir les receveurs l’année dernière et semblent avoir empiré en secondaire au cours de l’intersaison. Lockett a atteint ses six objectifs pour 100 verges contre Atlanta la saison dernière, et il est un candidat de choix pour une performance similaire cette semaine. À 20 $, il se distingue comme l’une des meilleures valeurs plancher-plafond sur l’ardoise.

# 6

WR DeSean Jackson, Eagles à Washington (20 $)

Si vous prenez Wentz, vous devez presque prendre Jackson comme principal partenaire d’empilement. Il n’a disputé qu’un seul match complet l’année dernière, mais quel match c’était: huit attrapés, 154 verges et deux scores contre Washington. À 33 ans, on ne peut pas compter sur Jackson pour rester en bonne santé pendant une saison complète, mais il a encore beaucoup de vitesse. Tant qu’il pourra rester en bonne santé pour ce match, il paiera cette semaine.

#7

TE George Kittle, 49ers contre Cardinals (29 $)

En évitant les gars les plus chers à d’autres postes, nous pouvons nous permettre Kittle. Il est sans doute le meilleur TE de n’importe quelle semaine, quel que soit le match, mais cette semaine, il fait face à une défense qui était historiquement mauvaise contre des bouts serrés l’année dernière. Kittle a accumulé 79 verges et un score sur six attrapés lors de son seul match contre l’Arizona la saison dernière, et lorsque les 49ers ont affronté les Cardinals plus tard dans l’année lorsque Kittle a été blessé, le remplaçant TE Ross Dwelley a réussi deux touchés. Même à son prix élevé, Kittle vaut la peine d’être payé.

# 8

FLEX Michael Pittman Jr., Colts @ Jaguars (13 $)

Voici un joker. Pittman est une recrue talentueuse qui a eu du buzz très tôt durant l’intersaison en raison de sa taille impressionnante (6-4, 223 livres) et de ses mains. Puis … les grillons. Nous avons presque rien dur à son sujet au cours des trois dernières semaines. À cause de cela, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit peu possédé, mais c’est une raison de plus pour prendre un avion sur lui dans les tournois. Le secondaire des Jaguars est une coquille de lui-même, donc si Philip Rivers a le temps de lancer, vous pouvez parier que les récepteurs d’Indy feront des jeux sur le terrain. TY Hilton figure toujours au premier rang dans l’ordre hiérarchique, mais Pittman pourrait être un proche deuxième. C’est un jeu total de boom ou de chute, mais parfois vous devez prendre ces risques dans les GPP.

# 9

D / ST Bills vs Jets (17 $)

Au départ, nous n’avions pas prévu de payer autant pour un D / ST, mais après avoir choisi nos autres choix de line-up, il nous en restait assez pour obtenir notre choix n ° 1. Les Bills possèdent l’une des meilleures défenses de la ligue, et bien que Sam Darnold devrait être meilleur cette année, nous savons qu’il est toujours sujet aux erreurs. Il est peu probable que l’attaque des Jets éclaire le tableau de bord, donc Buffalo offre un beau plancher tout en maintenant un plafond aussi haut que n’importe quel D / ST sur l’ardoise.