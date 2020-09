Comme une véritable programmation de tournois NFL DFS, les choix de la semaine dernière ont connu de vrais booms (Josh Jacobs, Julio Jones) et des bustes majeurs (Michael Pittman Jr., Boston Scott), mais nous avons également été déçus par certains des choix “plus sûrs” , comme George Kittle et Carson Wentz. C’est dommage que nous ayons gaspillé le grand jour de Jacobs, mais c’est comme ça que ça se passe avec les alignements GPP, donc nous chercherons à rebondir avec nos choix de tournois Yahoo de la semaine 2.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

La semaine dernière, nous sommes allés avec un stack QB-RB-WR qui n’a pas tout à fait payé (Carson Wentz-Scott-DeSean Jackson); cette semaine, on y retourne bien avec des joueurs un peu plus fiables (Dak Prescott-Ezekiel Elliott-CeeDee Lamb). Nous parions également sur des attrape-passes à bas prix qui nous permettent de nous offrir deux des meilleurs arrières de la ligue, ce qui, espérons-le, nous donnera un étage plus élevé et permettra une finition plus élevée si nos traverses frappé.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Cette programmation est pour un tournoi principal Yahoo DFS de la semaine 2 avec un budget de 200 $ (PPR demi-point et TD de passage à quatre points)

#1

QB Dak Prescott, Cowboys @ Falcons (36 $)

Prescott n’a pas fait de gros chiffres lors de la première semaine, mais il était à un demi-mètre d’un touché précipité qui aurait rendu sa journée bien meilleure. Il avait toujours l’air affûté de lancer son éventail d’armes de gros jeu, et il a ramassé 30 mètres faciles avec des jambes pour améliorer ses statistiques. Atlanta a été absolument déchiqueté par Russell Wilson lors de la semaine 1, et il est concevable que Prescott affiche des chiffres similaires. Il aura probablement une propriété assez élevée, mais avec Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen et Kyler Murray, et Aaron Rodgers tous sur l’ardoise avec des confrontations tout aussi favorables, nous roulons bien avec Dak, qui coûte quelques dollars moins cher que Jackson et Mahomes et quelques dollars plus que Allen, Murray et Rodgers.

# 2

RB Ezekiel Elliott, Cowboys @ Falcons (33 $)

Zeke a mangé contre les Rams, à la fois en tant que coureur et en tant que receveur, et les Falcons sortent d’un match dans lequel ils ont accordé deux touchés à Chris Carson et un touché précipité à Carlos Hyde. Pour être honnête, les arrières de Seattle ne pouvaient pas faire grand-chose sur le terrain, gagnant seulement 43 verges en 16 courses, mais Zeke a prouvé qu’il pouvait mettre des verges contre n’importe qui derrière sa ligne offensive supérieure. Au prix RB5, nous prendrons la légère réduction et profiterons de la meilleure production.

# 3

RB Saquon Barkley, Giants @ Bears (35 $)

Nous pourrions déposer un 1 $ de Stefon Diggs à AJ Brown ou Cooper Kupp et “mettre à niveau” de Barkley à Christian McCaffrey. En fait, cela ressemble à une meilleure équipe, n’est-ce pas? Eh bien, nous ne le faisons toujours pas parce que nous aimons le potentiel de rebond de Barkley dans ce qui pourrait être un point de fondu pour beaucoup après sa mauvaise performance du lundi soir. Barkley est toujours aussi talentueux que n’importe quel RB dans le football, ce qu’il a montré lors de quelques belles passes décisives, et la défense des Bears est plus vulnérable que vous ne le pensez. Adrian Peterson a accumulé 93 verges en seulement 14 courses contre Chicago la semaine dernière, et D’Andre Swift a marqué un score court. Les arrières de Detroit ont également eu six réceptions pour 36 verges – et cela aurait dû être 7-52 et un TD si D’Andre Swift n’avait pas laissé tomber un touché grand ouvert à la fin du match. La ligne offensive de New York est inquiétante, mais Barkley peut surmonter cela.

# 4

WR Stefon Diggs, Bills @ Dolphins (25 $)

Diggs a attrapé tous ses neuf objectifs sauf un lors de ses débuts avec Bills, menant l’équipe avec 86 verges. John Brown avait une cible de plus et un TD, mais il y a de bonnes chances que ces deux-là changent chaque semaine en termes de production plus importante. Diggs est toujours le meilleur récepteur polyvalent, et le secondaire Dolphins ne nous intimide pas du tout. Diggs est le genre de récepteur haut de gamme et haut plafond que nous aimons dans les GPP. Il est un peu trop cher ici, mais cela pourrait en fait conduire à une propriété légèrement déprimée.

# 5

WR Keenan Allen, Chargers @ Chiefs (18 $)

Chaque semaine sur Yahoo, au moins un WR apparaît comme terriblement sous-évalué, et cette semaine, c’est Allen. Certes, il n’a pas eu une grande semaine 1 (4-37), mais il avait tout de même huit cibles et reste le receveur de passes le plus constant des Chargers. Kansas City a eu des problèmes avec le meilleur receveur de Houston, Will Fuller, jeudi dernier (8-112), et bien que cela soit dû en partie à la production de déchets, Allen pourrait facilement se retrouver à cet endroit cette semaine. Allen a affiché 17 attrapés, 153 verges et deux scores en deux matchs contre les Chiefs l’année dernière, et même avec un nouveau QB, nous aimons que ses chances de produire à nouveau cette année.

# 6

WR CeeDee Lamb, Cowboys contre Falcons (17 $)

C’est “choisissez votre poison” quand il s’agit de trouver un partenaire d’empilage WR avec Prescott. Amari Cooper est le choix le plus sûr (22 $) et Michael Gallup (19 $) est peut-être le moins propriétaire, mais nous optons pour l’option la moins chère avec Lamb, qui a devancé Gallup la semaine dernière avec deux autres captures, une cible de plus et neuf autres. mètres. La recrue passionnante ressemble à un gros jeu qui attend, et contre Atlanta, de gros jeux se produisent généralement. Lamb devrait continuer à voir plus de cibles, en particulier avec TE Blake Jarwin (genou) absent pour la saison, alors inscrivez-vous pour ce qui sera certainement la première des nombreuses apparitions de Lamb dans cet article tout au long de la saison.

#7

TE Dan Arnold, Cardinals contre Washington (12 $)

Arnold n’avait que deux cibles lors de la semaine 1, mais c’est le type de TE athlétique qui apparaît pour le gros match occasionnel dans le bon match. Washington a accordé 11 attrapés pour 119 verges et deux touchés au talentueux duo de bouts serrés de Philadelphie lors de la semaine 1, et bien qu’Arnold ne parvienne pas à égaler ces chiffres, il est toujours sur le radar DFS compte tenu de son prix bon marché et de son potentiel pour des cibles supplémentaires en Arizona. attaque rapide.

# 8

FLEX Mecole Hardman, Chiefs @ Chargers (11 $)

Il n’y avait rien d’encourageant dans la performance de Hardman à la semaine 1. Il a reçu une cible précoce lors d’un balayage à la mouche, et c’était tout. Il n’a même pas beaucoup vu le terrain par rapport aux autres receveurs de Kansas City. Mais les choses peuvent changer à la hâte dans la NFL, et même si Demarcus Robinson et Sammy Watkins ont eu plus de points que Hardman lors de la semaine 1, ils pourraient facilement prendre le relais de l’homme électrique de deuxième année lors de la semaine 2. Évidemment, lorsque vous jouez quelqu’un comme Hardman, vous misez sur un gros jeu, mais à seulement 11 $, pourquoi ne pas tenter le coup dans un tournoi?

# 9

D / ST Arizona Cardinals contre Washington (11 $)

Washington n’a pas retourné le ballon lors de la semaine 1, mais Dwayne Haskins a quand même pris trois sacs et n’avait pas l’air si net. Arizona a limogé Jimmy Garoppolo trois fois et a eu un gros botté de dégagement bloqué, et nous nous attendons à ce qu’ils soient encore plus excités après leur grande victoire contre les 49ers. À seulement 1 $ au-dessus du minimum, les Cardinals sont de loin le meilleur jeu de valeur sur le plateau.