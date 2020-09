Tout était question de boom et de rupture avec la programmation de tournois Yahoo NFL DFS de la semaine dernière. Nous avons touché notre stack Dak-Zeke-CeeDee (mais qui ne l’a pas fait?) Et avons obtenu de bons jeux de Stefon Diggs, Keenan Allen et les Cardinals D / ST, mais Saquon Barkley, Mecole Hardman et Dan Arnold ne l’ont pas fait. passer … pas du tout. De toute évidence, nous n’aurions rien pu faire contre la blessure de Saquon, mais Hardman et Arnold étaient des risques qui n’ont pas fonctionné. Cela ne veut pas dire que nous allons «jouer la sécurité» avec nos choix GPP de la semaine 3 – cela signifie simplement que nous allons «jouer plus intelligemment».

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Aller avec un stack QB-RB-WR semble être la voie à suivre cette semaine, alors que Kyler Murray, Kenyan Drake et DeAndre Hopkins comptent tous pour monter des chiffres contre les Lions. Contrairement à la semaine dernière, lorsque nous avons payé pour deux RB de haras, nous optons pour Drake et une autre valeur de prix similaire qui a un match encore meilleur. Au lieu d’espérer un frappeur à domicile comme Hardman dans notre flex, nous obtenons un RB de haut niveau qui est malheureusement sous-évalué.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Les gars du boom ou du buste de cette gamme viennent de nos n ° 2 et 3 WR et de notre TE. Nos récepteurs sont des n ° 1 légitimes pour leurs équipes respectives, nous apprécions donc nos chances de production solide même si aucun des deux récepteurs n’est si excitant. Chez TE, et nous espérons que le manque de reconnaissance du nom combiné à une confrontation difficile effraie les autres propriétaires.

Cette programmation est destinée à un tournoi principal Yahoo DFS de la semaine 3 avec un budget de 200 $ (PPR demi-point et TD à quatre points)

#1

QB Kyler Murray, Cardinals vs Lions (37 $)

Murray réussit certainement à être «Lamar de cette année», avec 516 verges par la passe, 158 verges au sol et cinq touchés au total en deux semaines. Les Lions ont été incendiés par Mitchell Trubisky et joués par Aaron Rodgers, alors Murray devrait facilement faire de gros chiffres contre eux. Il vaut bien son prix QB1 malgré toutes les bonnes options de quart-arrière sur l’ardoise de cette semaine.

# 2

RB Kenyan Drake, Cardinals vs Lions (23 $)

Si Murray ne part pas pour des nombres massifs, ce sera probablement parce que Drake a un gros match. Solution facile: nous prendrons les deux. Drake n’a pas encore impressionné cette année, en particulier dans le département réception (quatre attrapés, 14 yards), mais l’avantage est là pour beaucoup plus. Détroit a été écrasé au sol et dans les airs par Aaron Jones et Jamaal Williams la semaine dernière, et Drake peut exceller dans les deux domaines. L’obtenir au prix RB11 est un excellent rapport qualité-prix.

# 3

RB Austin Ekeler, Chargers contre Panthers (23 $)

Il y a des soucis avec Ekeler, notamment l’émergence de Joshua Kelley en tant que “coureur” principal et arrière de ligne de but, mais Ekeler a totalisé 40 touches en deux semaines, donc les Chargers savent clairement qu’ils doivent lui remettre le ballon. Les Panthers étaient la pire équipe contre les RB l’année dernière et ont été terribles face à la position cette année, donc avoir au moins un dos des Chargers dans votre alignement est une bonne idée. Ekeler est un meilleur pari pour les captures et le total des yards, donc j’espère qu’il pourra trouver la zone des buts et vraiment payer son prix RB11.

# 4

WR DeAndre Hopkins, Cardinals vs Lions (35 $)

Il est tentant de faire fondre Hopkins dans les tournois et j’espère que c’est la semaine où Christian Kirk attrape un long TD, mais cela devient trop mignon. Hopkins est clairement le meilleur receveur (en bonne santé) de la NFL en ce moment, et il devrait continuer à s’approcher ou à dépasser les objectifs à deux chiffres chaque semaine. Les Lions ont en fait fait du bon travail contre les larges receveurs de Green Bay lors de la deuxième semaine, mais Hopkins est un animal différent. Payez et profitez de la production.

# 5

WR Adam Thielen, Vikings contre Titans (24 $)

Thielen a eu un monstre la semaine 1 et un énorme premier entraînement dans la semaine 2, puis n’a rien fait pour le reste du match. Dans l’ensemble, il est clairement le seul receveur fiable du Minnesota, et les Titans ont montré lors de la semaine 2 contre Jacksonville qu’ils n’étaient pas exactement une défense de verrouillage. L’offensive du Minnesota finira par commencer, et Thielen compte récolter les fruits. Il n’est pas exactement une valeur cette semaine, mais cela devrait conduire à une appropriation déprimée. Il est toujours un candidat de choix pour partir une semaine donnée.

# 6

WR TY Hilton, Colts contre Jets (19 $)

Hilton aurait dû avoir un long TD la semaine dernière mais l’a laissé tomber, et avec Parris Campbell (genou) absent, il devrait être en ligne pour encore plus de regards. C’est beaucoup de “devrait” pour un vétéran avec un jeu de QB fragile, mais Hilton finira par éclater. Les Jets ont l’une des pires défenses de la NFL, donc cela semble être une bonne semaine pour tirer sur Hilton lors de tournois.

#7

TE Jordan Akins, Texans @ Steelers (11 $)

Akins a impressionné dans les deux matchs cette année, attrapant un TD lors de la semaine 1 et tirant dans les sept cibles de la semaine 2. Le TE athlétique est similaire à Noah Fant, qui a posé des problèmes aux Steelers lors de la semaine 2 – et gardez à l’esprit que Pittsburgh devrait ont permis un touché TE lors de la semaine 1 si Evan Engram savait comment exécuter des itinéraires. Obtenir des Akins pour 1 $ au-dessus du minimum est une bonne affaire dans les tournois.

# 8

FLEX David Montgomery, Bears @ Falcons (18 $)

Nous avons été tentés de jouer Joshua Kelley ici pour le même prix et de doubler sur le dos des Chargers, une stratégie que la plupart ne voudront pas utiliser. Au lieu de cela, nous avons opté pour un plafond encore plus élevé avec Montgomery, qui avait l’air dynamique contre les Giants la semaine dernière malgré un manque d’un quart en raison d’une blessure au cou. L’arrière de deuxième année aurait dû gagner la confiance de Matt Nagy et se rapprocher de 20 touches alors que Chicago tente de garder l’attaque de haut vol d’Atlanta hors du terrain. Les Falcons ont été exploités dans les airs par Chris Carson et Ezekiel Elliott, et Montgomery peut faire des dégâts similaires tout en courant sur 100 mètres. Il est beaucoup trop bon marché à 18 $.

# 9

D / ST Tampa Bay Buccaneers @ Broncos (10 $)

Lors de la sélection d’un D / ST, la première chose que nous faisons est de faire défiler vers le bas et de progresser en recherchant les meilleures valeurs. Cette semaine, l’équipe la plus basse semble être le meilleur choix de valeur. Non seulement Tampa a assez bien joué en défense cette année (six sacs, quatre plats à emporter), mais Denver sera sans Drew Lock (épaule), Courtland Sutton (genou) et probablement Phillip Lindsay (orteil). À moins que vous ne craigniez d’être trop crayeux, il n’y a aucune raison de fondre Tampa au minimum.