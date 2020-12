Mis à jour le 12/12/2020 à 14:32

1080 minutes ont dû s’écouler pour que Yann Sommer ne figure pas dans le onze de départ de la Borussia Monchengladbach. Depuis février 2018, les trois bâtons de l’équipe allemande ont toujours été sous-jacents, devenant connus comme le “ jeu partout ”.

Lors du match contre le Hertha Berlin pour la 11e journée de Bundesliga, le Suisse a cédé Tobias Sippel. Le gardien expérimenté ne figurait même pas sur la liste des joueurs, après avoir présenté une gêne physique.

Ainsi, le dossier de Sommer a été résilié. Pendant 90 matchs consécutifs, il était le propriétaire de l’arche de l’équipe des «Colts» pour le championnat allemand.

La dernière fois que Sommer n’était pas présent, c’était le 11 février 2018, soit il y a 1035 jours. C’était lors du match contre Stuttgart, qui s’est soldé par une défaite par la moindre différence.

Attentif, Real Madrid: le père d’Erling Haaland a évoqué l’avenir du “ 9 ” norvégien

Erling Haaland est devenu l’un des footballeurs les plus importants du Borussia Dortmund en raison de sa contribution au score et de son influence en attaque. En ce moment, l’attaquant se remet d’une blessure qui l’empêchera de jouer jusqu’en janvier 2021. Pendant ce temps, Alf-Inge Haaland, son père, parle de ce qui pourrait arriver à l’attaquant à l’avenir.

Pour l’instant, l’attaquant de 20 ans est à l’aise en Allemagne, mais aucune possibilité ne peut être exclue plus tard. «Il est très heureux là-bas maintenant, mais Erling aime les défis et dans le football, on ne sait jamais à l’avance ce que l’avenir nous réserve. On verra … »a déclaré Alf-Inge dans une interview au quotidien italien Tuttosport.

