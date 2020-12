April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a12

La cycliste Yareli Salazar, quasiment qualifiée à l’épreuve omnium des Jeux de Tokyo, affronte la dernière ligne droite du cycle olympique très motivée après avoir surmonté une année de hauts et de bas, frustrée d’abord par une chute et une luxation de l’épaule qu’elle a subie lors commencer les Championnats du monde sur piste de Berlin en février; une opération annexe en juin, en plus de la perte de son grand-père, classé à Tokyo 64, qui l’a initiée au sport, bien que la cavalière ait dominé toutes les épreuves du Nacional de Pista et en ait remporté trois la semaine dernière à l’international colombien.

L’année avait très bien commencé pour la Sinaloan, qui, tout en jouant pour la célèbre équipe Astana, est devenue la première femme mexicaine à remporter une étape dans une compétition européenne sur route, qu’elle a réalisée dans la Vuelta à Valence.

J’ai ressenti trop d’émotions, je ne pensais pas que j’allais y parvenir, mais quand j’étais là-bas, j’ai tout donné et remporté cette victoire pour le pays, a rappelé l’athlète, qui s’est écrasé deux semaines plus tard sur la piste de Berlin, où les quotas ont été fermés. qualification aux Jeux Olympiques.

Heureusement, la place du pays a été pratiquement gagnée et la plupart des points ont été obtenus par elle, ce qui fait de Yareli la représentante naturelle du Mexique dans le test complexe de l’omnium, bien que la Fédération mexicaine de cyclisme fasse un contrôle de protocole.

«(Au Championnat du Monde) j’étais dans ma meilleure condition, mais lors du premier essai, scratch, j’ai eu une très forte chute, c’était un énorme accident, presque la moitié du groupe. La clavicule était séparée de l’épaule et j’étais inconscient sur le chemin de l’hôpital, c’est là que ma Coupe du monde a commencé et s’est terminée », note le cycliste qui, de loin, observe les mésaventures avec beaucoup plus d’optimisme.

Et c’est que plus tard vint la pandémie qui paralysa le monde et l’opération de l’appendice, dont elle se remit, comme cela a été démontré lors de la récente Foire nationale d’Aguascalientes et du tournoi de Colombie, où elle était insurmontable.

Face à Tokyo, le coureur de 24 ans est ferme: je vais m’entraîner comme si c’était la dernière compétition de ma vie, je vais tout donner pour avoir un bon résultat pour ma famille, mon pays et mon grand-père qui est au paradis. Je vais finir par vomir mais j’aurai un bon résultat.